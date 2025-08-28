Vales Mercomuna: ¿Qué productos no se pueden canjear en los comercios locales?
El Programa Mercomuna pretende beneficiar a miles de personas por los próximos seis años
Los vales Mercomuna pertenecen al programa social Mercado, Comunidad, Alimentación y Abasto (MERCOMUNA), el cual, tiene como objetivo beneficiar a la economía local y a personas en situación de vulnerabilidad. Te decimos qué tipo de productos no puedes canjear con tus vales.
¿Qué productos no puedes canjear con los vales Mercomuna?
De acuerdo con la Secretaría del Bienestar e Igualdad Social, el objetivo del programa Mercomuna es activar la economía local y el emprendimiento a nivel comunitario. Es decir, para el comercio local como tienditas, mercados, panaderías, carnicerías, recauderías, farmacias y cualquier negocio o establecimiento de tu colonia.
Para canjear los vales Mercomuna, debes saber que hay varios productos que no se pueden cambiar, por ejemplo:
- Bebidas alcohólicas
- Productos con tabaco
- No se pueden cambiar por dinero
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dijo que este programa busca fortalecer los lazos entre los ciudadanos y los comercios de barrio, ayudando a las familias a cubrir necesidades alimenticias mientras apoyan a los pequeños negocios que constituyen la base de la economía local
Si tienes alguna duda, no olvides verificar la información en sitios oficiales del gobierno para que no exista algún tipo de fraude al respecto.
