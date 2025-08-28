Vales Mercomuna: ¿Qué productos no se pueden canjear en los comercios locales?

Los vales Mercomuna pertenecen al programa social Mercado, Comunidad, Alimentación y Abasto (MERCOMUNA), el cual, tiene como objetivo beneficiar a la economía local y a personas en situación de vulnerabilidad. Te decimos qué tipo de productos no puedes canjear con tus vales.

¿Qué productos no puedes canjear con los vales Mercomuna?

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar e Igualdad Social, el objetivo del programa Mercomuna es activar la economía local y el emprendimiento a nivel comunitario. Es decir, para el comercio local como tienditas, mercados, panaderías, carnicerías, recauderías, farmacias y cualquier negocio o establecimiento de tu colonia.

Para canjear los vales Mercomuna, debes saber que hay varios productos que no se pueden cambiar, por ejemplo:

Presentamos el programa #MERCOMUNA, con el que entregamos vales que impulsan la economía local: 900 millones de pesos que este año se invierten directamente en la población y se quedan en los barrios y pueblos de nuestra ciudad.



Las mujeres son protagonistas de este esfuerzo,… pic.twitter.com/RFatDznomc — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 26, 2025

Bebidas alcohólicas

Productos con tabaco

No se pueden cambiar por dinero

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dijo que este programa busca fortalecer los lazos entre los ciudadanos y los comercios de barrio, ayudando a las familias a cubrir necesidades alimenticias mientras apoyan a los pequeños negocios que constituyen la base de la economía local

Si tienes alguna duda, no olvides verificar la información en sitios oficiales del gobierno para que no exista algún tipo de fraude al respecto.

