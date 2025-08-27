Vales Mercomuna: Estos son los establecimientos donde puedes canjearlos por productos de la canasta básica

El Gobierno de la CDMX a cargo de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció en días recientes que se incrementará el número de ayuda con los Vales Mercomuna. Esto beneficiará al doble de las familias que fueron seleccionadas para adquirir esta ayuda, por lo que te contamos dónde canjearlos.

¿Dónde canjear los Vales Mercomuna?

Los Vales Mercomuna son uno de los programas sociales de la CDMX que ayudan a familias enteras a realizar su despensa con productos de la canasta básica. Su objetivo es apoyar la economía de las familias en la compra de alimentos y fortalecer la economía local.

Es decir, en lugar de beneficiar más a tiendas departamentales, los Vales Mercomuna se pueden canjear en:

Comercios locales

Mercados Públicos

Tiendas de abarrotes

Para identificar establecimientos que acepten los Vales Mercomuna solamente necesitas fijarte si es que la calcomanía perteneciente al programa se ha colocado al frente del establecimiento junto a la leyenda de que en ese lugar puedes pagar con tus vales.

Vales Mercomuna 2025 Ampliar

Asimismo, puedes ingresar a la página oficial de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana, donde podrás seleccionar por alcaldías la opción que mejor se adapte. Además, inmediatamente te abrirá un documento con todos los establecimientos participantes por colonia.

Así que antes de que quieras comprar algo con tus vales, asegúrate de que la estampa aparezca en las tiendas y mercados a donde acudas a comprar tu despensa. Recuerda que este bimestre se darán $2000 en Vales Mercomuna para cada familia y puedan ayudarse a lo que se requiera.

