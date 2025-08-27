Vales Mercomuna: ¿Qué productos de la canasta básica puedes comprar en los distintos establecimientos?

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha anunciado que los vales Mercomuna serán destinados para ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad y que requieran de este apoyo económico. Por lo que promete que para 2026 se duplique el número de personas que adquieran esta ayuda y mientras eso sucede, te contamos qué productos puedes canjear con tus vales.

¿Qué productos son válidos para canjear los Vales Mercomuna?

Los vales Mercomuna nacieron en la pandemia del Covi-19 para apoyar a las familias solamente de Iztapalapa, por lo que ahora que Clara Brugada es la jefa de Gobierno, extendió esta ayuda a toda la CDMX, miles de capitalinos se verán beneficiados.

De acuerdo con las autoridades correspondientes, los vales Mercomuna son válidos por los siguientes productos:

Alimentos frescos

Envasados

Artículos de limpieza

Artículos de higiene personal

Para poder adquirir estos productos es importante que revises si el establecimiento en el que quieres comprar tiene la calcomanía del programa en el exterior.

Vales Mercomuna Ampliar

Recuerda que los requisitos para este programa que pronto comenzará su registro son muy sencillos y tener entre 19 y 56 años para que puedas acceder a este beneficio. Asimismo, el registro (a diferencia de otros programas) es presencial y con los agentes oficiales.

TAMBI É N PUEDES LEER: Vales Mercomuna: Estos son los establecimientos donde puedes canjearlos por productos de la canasta básica