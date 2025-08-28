Rusia y Ucrania sin avances: “No estamos cerca de la paz”, advierte Rubén Beltrán

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el embajador de México en Rusia, Rubén Beltrán, dijo que por lo que vieron en las reuniones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump con el presidente de Rusia, Vladímir Putin,el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski y los lideres europeos “no estamos cerca de la paz” porque las posiciones de Rusia y Ucrania no se han movido.

“Es una guerra que ya lleva 3 años 7 meses y que me parece que va a ser más fácil cumpla 4 años el 25 de febrero del año próximo que tener una solución, ojalá me equivoque, veo tan separadas las posiciones”.

Impacto económico de la guerra en Rusia y Ucrania

Beltrán informó que están claras las señales de agotamiento para ambos países y todo Europa en el ámbito económico, político y en la población. En Rusia, aunque la economía creció actualmente tiene una infracción del 9 por ciento y un aumento en la tasa de interés de más del 20 por ciento.

“El éxito que tuvo Rusia de convertir la economía de guerra que creció 4 por ciento este año llevara un crecimiento tal vez del uno y medio por ciento, aunque tendrá gasolina un tiempo, no debería durar mucho más tiempo”.

Posiciones enfrentadas de Rusia y Ucrania

El embajador de México en Rusia mencionó que el concepto de guerra para ambos países es muy diferente, Ucrania piensa que la guerra debería concluir con el retiro de las tropas rusas y posiblemente buscará castigo en cortes y una restitución económica; para Rusia el tema de los territorios es geoestratégico pero en el fondo lo que pelea es un viejo conflicto con la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) por inseguridad nacional.

“Desde el punto de vista realista creo yo que pudiera haber una solución a través de una sesión territorial que le permitiera a Rusia mantener un colchón geoestratégico, tienen avances en Ucrania, hay que recordar dos cosas, Ucrania oriental que parte tiene ocupada Rusia ahora y el resto de Ucrania tiene una historia larga del conflicto, culturalmente han tenido problemas a la larga, esa píldora amarga pudiera significar una paz que ya necesita Ucrania y en el mundo esto se puede disparar de una manera muy mala… los dos van a tener que perder”, concluyó.

Síguenos en Google News y encuentra más información