Así puedes solicitar tu crédito Infonavit con el nuevo modelo de otorgamiento T100: menos puntos y requisitos.

¿Te interesa mejorar tu vivienda o construir una nueva, pero pensabas que no alcanzabas los puntos para solicitar un crédito? Pues ahora sí es posible. El Infonavit anunció que ya arrancó con la construcción de más de 120 mil viviendas bajo el programa Vivienda para el Bienestar, y junto con ello presentó un nuevo modelo de financiamiento que facilita las cosas para los derechohabientes: el crédito Infonavit con el nuevo modelo de otorgamiento T100.

¿Cómo pedir un crédito T100 del Infonavit?

Con el nuevo modelo, ya no necesitas tener 1080 puntos para calificar. Ahora solo es necesario con 100 puntos para solicitar el crédito, el cual se otorga al 100% y sin penalizaciones. Además, el Buró de Crédito ya no será un problema porque solo se consulta para confirmar que no tengas otro crédito de vivienda vigente.

Otro cambio importante es que el cumplimiento de tu empresa ya no afectará tu solicitud.

Además, de acuerdo con el Infonavit, todas las personas derechohabientes que ganen menos de 2 salarios mínimos, es decir 18 mil 718 pesos, podrán solicitarlo.

¿Dónde hago la solicitud del crédito Infonavit Bienestar?

Para realizar tu proceso de solicitud, solo entra a: micuenta.infonavit.org.mx.

Y una vez que hayas iniciado sesión, se desplegará una ventana que te preguntará si cumples con los requisitos y si te interesa adquirir una vivienda. Si la respuesta es sí, el sistema iniciará automáticamente la precalificación de tu crédito. Así de fácil.

Infonavit llama a mantener datos actualizados

Es muy importante que mantengas tus datos personales actualizados en la plataforma del Infonavit. ¿Por qué? Pues el propio organismo ha explicado que, para quienes participen en el programa Vivienda para el Bienestar, las personas preseleccionadas serán notificadas por correo, llamada telefónica o mensaje de texto.

Por eso es vital que, si te gustaría conseguir uno de estos créditos, verifiques y corrijas cualquier error en tu información.

¿Cuáles son los requisitos del crédito Infonavit Bienestar?

Los requisitos son muy sencillos:

Ganen entre 1 y 2 salarios mínimos.

No tengan vivienda propia.

Estén registrados como derechohabientes activos.

