Registro Pensión Mujeres Bienestar en 2025: Horarios para inscribirse al programa en agosto en los módulos presenciales.

Ya quedan pocos días para que las mujeres de entre 60 y 64 años puedan registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar y conseguir el apoyo bimestral de 3 mil pesos. Entonces, si te interesa inscribirte, este es el momento para hacerlo e ir al módulo.

Así que ahora te compartimos los horarios para poder realizar este trámite del programa del Bienestar.

¿Cuáles son los horarios para registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar?

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, los registros se hacen en los módulos de lunes a sábado, en un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Pero si todavía no sabes cuál es tu módulo, aquí te decimos cómo ubicarlo fácilmente.

TE PUEDE INTERESAR: Registro Pensión Adultos Mayores 2025 ¿Cómo inscribirse en agosto al apoyo Bienestar? Requisitos y cómo ubicar módulos

Pensión Mujeres Bienestar 2025: ¿Cuáles son los horarios para registrarse al programa? Ampliar

¿Cómo ubicar mi módulo de registro a la Pensión Mujeres Bienestar en agosto 2025?

El procedimiento es muy simple:

Entra a: ubicatumodulo.bienestar.gob.mx.

Selecciona tu estado y municipio.

Dale clic en Buscar.

Inmediatamente el sistema te mostrará las ubicaciones de los módulos disponibles en tu zona. Después, solo depende de ti decidir a cuál quieres ir.

TE PUEDE INTERESAR: Beca Rita Cetina 2025: ¿No aparece tu hijo en el SIGED? Esto debes hacer antes de hacer el registro el 15 de septiembre

Pensión Mujeres Bienestar: Ubica tu módulo / Bienestar. Ampliar

¿Qué documentos necesito para registrarme en agosto 2025?

Según Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, deberás llevarte en original y copia de los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad).

Acta de nacimiento.

CURP actualizada.

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses (agua, luz, gas, teléfono, predial, etc.).

Teléfonos de contacto (casa y celular).

Además, también te pedirán el Formato Bienestar, pero este documento te lo darán en el módulo para llenarlo en el momento.

TE PUEDE INTERESAR: Mi Beca para Empezar en CDMX 2025: Fecha en que abre el registro en línea para estudiantes de NUEVO ingreso