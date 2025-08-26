Registro Pensión Mujeres Bienestar en 2025: Horarios para inscribirse al programa en agosto
Si tienes entre 60 y 64 años y aún no te registras a la Pensión Mujeres Bienestar, te queda poco tiempo
Ya quedan pocos días para que las mujeres de entre 60 y 64 años puedan registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar y conseguir el apoyo bimestral de 3 mil pesos. Entonces, si te interesa inscribirte, este es el momento para hacerlo e ir al módulo.
Así que ahora te compartimos los horarios para poder realizar este trámite del programa del Bienestar.
¿Cuáles son los horarios para registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar?
De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, los registros se hacen en los módulos de lunes a sábado, en un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Pero si todavía no sabes cuál es tu módulo, aquí te decimos cómo ubicarlo fácilmente.
¿Cómo ubicar mi módulo de registro a la Pensión Mujeres Bienestar en agosto 2025?
El procedimiento es muy simple:
- Entra a: ubicatumodulo.bienestar.gob.mx.
- Selecciona tu estado y municipio.
- Dale clic en Buscar.
Inmediatamente el sistema te mostrará las ubicaciones de los módulos disponibles en tu zona. Después, solo depende de ti decidir a cuál quieres ir.
¿Qué documentos necesito para registrarme en agosto 2025?
Según Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, deberás llevarte en original y copia de los siguientes documentos:
- Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad).
- Acta de nacimiento.
- CURP actualizada.
- Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses (agua, luz, gas, teléfono, predial, etc.).
- Teléfonos de contacto (casa y celular).
Además, también te pedirán el Formato Bienestar, pero este documento te lo darán en el módulo para llenarlo en el momento.
