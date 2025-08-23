;

Registro Pensión Adultos Mayores 2025 ¿Cómo inscribirse en agosto al apoyo Bienestar? Requisitos y cómo ubicar módulos

El registro estará abierto hasta el 30 de agosto

El registro del programa de Pensión Adultos Mayores del Bienestar estará abierto hasta el 30 de agosto de 2025.

Edgar Herrera López

Si tienes 65 años o más, puedes inscribirte al programa de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y recibir un apoyo de 6 mil 200 pesos bimestrales, pues el registro estará abierto hasta el 30 de agosto, y aquí te contamos qué necesitas, dónde ubicar tu módulo y quiénes pueden solicitar el apoyo.

¿Cuáles son los requisitos para registrarse a la Pensión Bienestar 2025?

De acuerdo con Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, quienes les interese registrarse tendrán que presentar la siguiente documentación:

  • Identificación oficial vigente: credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad.
  • CURP impresa y actualizada.
  • Acta de nacimiento legible.
  • Comprobante de domicilio (no mayor a seis meses) como recibo de luz, agua, gas, teléfono o predial.
  • Número telefónico de contacto, ya sea fijo o celular.

Requisitos para registrarse a la Pensión Adultos Mayores en agosto 2025

¿Quiénes pueden registrarse a la Pensión de Adultos Mayores?

Al tratarse de un programa universal, según las autoridades, significa que está dirigido a todas las personas de 65 años en adelante sin importar la condición económica, a diferencia de otros apoyos que sí priorizan a ciertos grupos. Los únicos puntos que deben de considerar quienes quieran registrarse es que:

  • Sean mexicanas por nacimiento o naturalización.
  • Tengan domicilio actual en el país.

¿Quiénes pueden registrarse a la Pensión de Adultos Mayores del Bienestar?

¿Dónde están los módulos para registrarse a la Pensión Adultos Bienestar?

Al igual que otros programas, para conocer en qué módulo debes realizar tu registro, solo tienes que entrar al enlace que de te dejamos a continuación: Ubica tu módulo aquí

Una vez ahí, selecciona tu entidad, municipio y pícale en donde dice “Buscar”. El sistema te arrojará los resultados y detalles para para que puedas ir a realizar tu trámite.

¿Cómo ubicar los módulos para registrarse a la Pensión Adultos Mayores en agosto 2025?

