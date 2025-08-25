Noroña critica al cónsul Rutilio Escandón por defensa de condiciones en Alligator Alcatraz

Gerardo Fernández Noroña acusa de servilismo con el gobierno de Estados Unidos al cónsul, Rutilio Escandón por su percepción sobre los mexicanos en Alligator Alcatraz.

Noroña acusa actitud “servil” del cónsul en Miami

El aún presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, arremetió contra el cónsul de México en Miami, Rutilio Escandón, por su postura frente a los migrantes mexicanos recluidos en el centro de detención Alligator Alcatraz, en Florida.

En días recientes, Escandón aseguró que había visitado a los connacionales en la prisión y que “se encontraban en buenas condiciones”. Ante esas declaraciones, Noroña calificó la actuación del cónsul como “lamentable”, al considerar que minimizó la situación real del penal.

“Estos penales violan los derechos humanos y buscan lastimar la dignidad de los seres humanos. Además, los detenidos son migrantes que no han cometido delitos, no son delincuentes”, señaló el legislador morenista.

Migrantes en condiciones adversas

Fernández Noroña recriminó la postura del exgobernador de Chiapas, a quien acusó de actuar con una actitud “servil” frente al gobierno estadounidense.

“Están ahí para defender a nuestros compatriotas, no para andar de queda bien. Este Rutilio Escandón es un cretino de verdad, ir a decir que no están tan mal las condiciones… que se vaya a vivir ahí el cabrón con los migrantes”, expresó.

De acuerdo con el propio Escandón, actualmente 78 mexicanos se encuentran detenidos en Alligator Alcatraz, prisión que en días pasados fue señalada por organizaciones civiles y ambientalistas debido a presuntas violaciones a los derechos humanos y al impacto ambiental en los Everglades.

