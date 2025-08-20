;

  • 20 AGO 2025, Actualizado 18:49

Detienen a 13 personas vinculadas con el asesinato de Ximena y José, colaboradores de Clara Brugada

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, adelantó que será la fiscal capitalina y los titulares de seguridad quienes darán detalles de los hechos.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada adelantó la detención de 13 personas vinculadas con el homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz.

Araceli Hernández Zamora

En un operativo conjunto de las autoridades de seguridad capitalinas y federales, fueron detenidos 13 personas, entre ellas tres participantes directos en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, funcionarios del gobierno de la Ciudad de México, compartió la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Desde las oficinas centrales del gobierno, adelantó la realización de una conferencia de prensa a las 17:00 horas encabezadas por la fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alacalde, así como los titulares de seguridad local y federal, Pablo Vázquez y Omar García Harfuch.

La jefa de gobierno reconoció que se avanza “con más fuerza y eficacia en la lucha contra el crimen”, agradeció el apoyo del gobierno federal y pidió de nueva cuenta se continúe con la investigación para el esclarecimiento de los hechos.

