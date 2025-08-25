Mi Derecho, Mi Lugar 2025 en Edomex: Fecha del último día para registrarse al bachillerato si eres aspirante extemporáneo / Alan Lerma

Si vives en el Estado de México y no lograste quedarte en el proceso de ingreso a la preparatoria, no te preocupes. La Secretaría de Educación Pública abrió nuevos espacios en distintos planteles para aspirantes extemporáneos, con el fin de que no se queden sin estudiar ell bachillerato. Eso sí, debes darte prisa, porque el registro del programa Mi derecho, Mi lugar cierra este jueves 28 de agosto.

¿Dónde me registro para obtener un lugar en la preparatoria del Edomex?

El registro se realiza en línea a través de: www.miderechomilugar.gob.mx

Una vez que estés dentro de la plataforma, selecciona el banner que dice “Aspirante extemporáneo”.

Captura tu número de folio y tu CURP.

Llena el formulario y completa tu registro.

Durante el proceso podrás consultar cuáles escuelas aún cuentan con espacios disponibles.

Mi Derecho, Mi Lugar 2025: Cifras del Registro de Aspirantes 2025 por Modalidad / Gobierno de México. Ampliar

¿En qué municipios del Edomex hay espacios disponibles?

De acuerdo con la SEP, los espacios se habilitaron en 16 planteles en 12 municipios del Estado de México:

Acolman

Atenco

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec

Ixtapaluca

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Texcoco

Zumpango

Estos lugares corresponden a 4 CBTIS, 2 CBTAS y 10 planteles del Bachilleres.

¿Qué opciones educativas ofrecen estos planteles?

Además, las autoridades informaron que los planteles cuentan con opciones técnicas y de especialidad en áreas como:

E-commerce

Software embebido

Inteligencia de negocios

Sistemas de producción agrícola

Nanotecnología y ciencias de materiales

Producción digital y experiencias inmersivas

Sistemas de producción pecuaria

Urbanismo y desarrollo sostenible

Si te interesa inscribirte, aprovecha porque el registro cierra pronto y los lugares se van volando.

