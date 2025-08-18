Resultados ECOEMS 2025: ¿Cómo consultarlos y dónde se podrán ver?

El examen ECOEMS 2025 vino a sustituir el pasado examen COMIPEMS que se solía aplicar al momento de querer ingresar a la educación media superior. Así que te contamos cuándo salen los resultados y cómo consultarlos para que prepares todo lo necesario para el regreso a clases.

¿Cuándo salen los resultados del examen ECOEMS 2025?

La Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (COMIPEMS) recién fue sustituida por el Espacio de Coordinación Media Superior (ECOEMS), lo que significa que los estudiantes y aspirantes a la educación media superior, tuvieron un cambio en su proceso para obtener un lugar.

TAMBIÉN PUEDES LEER: La Beca Rita Cetina en 2025: Requisitos para registrarte en la convocatoria de septiembre

Esta renovación para el ingreso al nivel bachillerato, implicó un cambio en caso de que se quisiera ingresar a CCH, Preparatorias y CECyT, escuelas pertenecientes a la UNAM e IPN. Es por eso que mañana 19 de agosto de 2025 salen los resultados ECOEMS 2025 para aquellos que hayan realizado su prueba.

#AprenderImporta #Hilo1

Este año cambió el ingreso al bachillerato: nació el #ECOEMS con el objetivo de que nadie se quedara sin lugar. Es una apuesta ambiciosa que abre nuevas posibilidades. Pero al mirar de cerca, también vemos oportunidades para fortalecer cómo acompañamos… pic.twitter.com/wRtVKofVuR — Patricia Vázquez (@patvazher) June 30, 2025

¿Cómo consultar los resultados ECOEMS 2025?

Los exámenes ECOEMS 2025 se aplicaron en línea durante el mes de junio de 2025, por lo que los estudiantes podrán consultar los resultados de la misma manera a través de la página oficial. Para ello necesitarás tener a la mano lo siguiente:

Folio

CURP

Comprobante de registro

Una vez que estés en la plataforma podrás ingresar a revisar tus resultados. En caso de no obtener el puntaje para escuelas de la UNAM e IPN, los aspirantes podrán inscribirse al plantel que se les asignó antes de presentar su examen ECOEMS 2025.

TAMBIÉN PUEDES LEER: SEP Certificado electrónico 2025: ¿Cómo son y quiénes recibirán el nuevo certificado de estudios? Esto debes saber