El volcán Kilauea registra su erupción número 31 en lo que va de 2025

En 1983 inició la serie de 44 erupciones en solo tres años.

Desde el mes de diciembre del año pasado, (20204), el volcán Kilauea ha permanecido en erupción constante, sin embargo, desde este sábado (23.08.25) ha registrado una mayor actividad y tremor, arrojando lava a más de 30 metros de altura.

El volcán Klauea, ubicado en la isla de Hawái, a 320 km. al sur de Honolulu, ha entrado en una fase de gran frecuencia eruptiva, indican especialistas.

Nueva fase de intensa actividad

En lo que va de este 2025, el Kilauea ha registrado la erupción número 31.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, este episodio de erupción comenzó a las 2:52 hora local del 23 de agosto.

Pese al temor que provoca en los humanos una erupción volcánica, los paisajes son dignos de admiración. Ampliar

Uno de los volcanes más activos del mundo

El Kilauea es uno de los volcanes con mayor actividad en el mundo. En 1983 inició la serie de 44 erupciones en solo tres años.

Síguenos en Google News y encuentra más información