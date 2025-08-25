Asegura Claudia Sheinbaum que no coincide para nada con Fernández Noroña sobre la 4T

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este lunes que no coincide para nada con los dichos del senador Gerardo Fernández Noroña sobre posibles fracturas al interior del movimiento de la Cuarta Transformación (4T).

“No, no coincido para nada. Hay mucha unidad de nuestro movimiento, mucha. Entonces no coincido en nada de lo que dijo”. — Claudia Sheinbaum

La educación es un derecho. https://t.co/5L5xwQ0Dys — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 25, 2025

Sheinbaum enfatiza unidad en la 4T

La mandataria consideró que en el movimiento existe cohesión y que no comparte la visión de Fernández Noroña, quien advirtió que la oposición fuerte podría surgir desde dentro de la 4T.

Sobre si estas declaraciones le generaban inquietud, Sheinbaum Pardo respondió que cada integrante tiene derecho a expresar su opinión, pero insistió en que la prioridad es el bienestar del pueblo de México.

“No coincido en nada”, dice Sheinbaum sobre Noroña

“En nuestro movimiento hay libertad, cada quien tiene una opinión. En mi caso, pues no coincido con la declaración que dio. Hay mucha unidad, porque al final lo que nos interesa no es algo personal, sino el bienestar del pueblo de México”. — Claudia Sheinbaum

Sin abundar más en el tema, la presidenta fue tajante al rechazar lo dicho por Fernández Noroña, quien había señalado que la verdadera oposición podría provenir desde dentro de la propia 4T.

Por su parte, Fernández Noroña insiste en sus redes sociales en que él no emitió tales comentarios.

Yo tampoco coincido con lo que dicen que dije. Cuidado, te están usando para una campaña de intriga en mi contra. https://t.co/KbWk9fMKB0 — Fernández Noroña (@fernandeznorona) August 25, 2025

