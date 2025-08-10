Lamentable que haya ataques al interior de la 4T: Noroña

Como lamentable calificó el senador Gerardo Fernández Noroña, el golpeteo que se ha dado al interior del propio llamado movimiento de la “cuarta transformación”.

Después que el pasado viernes publicó un video donde manifestó su desacuerdo con la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde y su petición a los líderes de su partido para evitar lujos, aunque tengan para obtenerlos y poner el ejemplo de la justa medianía.

Justa medianía es lo que puedas pagar con tu sueldo, afirma Noroña

En ese materia, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, afirmó que Benito Juárez estableció que la justa medianía es lo que tú puedas pagar con tu sueldo, además lamentó que tras ser convocado a una reunión de Morena, no fue presentado a pesar de su cargo en el Congreso.

Tras ello, este domingo el legislador decidió publicar un mensaje en su cuenta de la red social “X”, negó que dicho comentario haya sido una crítica a la líder de Morena y aclaró que dije sólo mencionó lo que “Juárez habló de la justa medianía que da tu ingreso como funcionario público o representante popular” por lo que pidió dejar de intrigar y sólo reproducir lo que dice y “no lo que ustedes quieren decir o pretenden entender”.

En un siguiente texto sin alguna dedicatoria, sólo enfatizó que el hecho que “la derecha ataque, intrigue, tergiverse, haga insidia y genere desinformación es natural y entendible. Que ello se genere desde dentro del movimiento, francamente es lamentable”.

Políticas de austeridad no deben confundirse con recursos propios

Cabe recordar que previo a una asamblea informativa en Villahermosa, Gerardo Fernández Noroña comentó que las decisiones personales respecto al uso de recursos económicos, no deben confundirse con las políticas públicas de austeridad.

Por otro lado, nuevamente defendió al también senador, Adán Augusto López Hernández, enfatizando que es víctima de una campaña de “golpeteo político” porque se le está juzgando públicamente sin que exista una averiguación previa en su contra, incluso acusó a la oposición y medios de comunicación querer “linchar” al ex gobernador de Tabasco.

