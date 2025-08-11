;

  • 11 AGO 2025, Actualizado 20:03

Iniciativa de Reforma Electoral lista en enero 2026… se instala Comisión Presidencial

Se escuchará a todos… se debe analizar existencia de OPLES: Sheinbaum

El comisionado presidencial para la reforma electoral, Pablo Gómez y la presidenta Claudia Sheinbaum dieron los pormenores de cómo se realizarán los trabajos para alcanzar dicha reforma.

El comisionado presidencial para la reforma electoral, Pablo Gómez y la presidenta Claudia Sheinbaum dieron los pormenores de cómo se realizarán los trabajos para alcanzar dicha reforma.

Rocío Jardínez Hernández

El Gobierno de México presentó este lunes el plan general y temario que seguirá la Reforma electoral, a través de la instalación de la Comisión Presidencial encargada del proyecto. En Palacio Nacional, el comisionado presidente, Pablo Gómez, explicó que el objetivo es convocar a la ciudadanía, realizar estudios y construir propuestas para modernizar el sistema político y electoral.

Entre los integrantes están: la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el de la Agencia de Transformación Digital, José Antonio Merino; la consejera jurídica, Ernestina Godoy; el jefe de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas; el coordinador de Asesores, Jesús Ramírez; y el titular de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar.

Foros y participación ciudadana

El temario de la Reforma electoral incluye temas como libertades políticas, representación ciudadana, financiamiento de partidos, fiscalización de campañas, regulación de competencia política y propaganda gubernamental. Para recabar opiniones, se habilitará un sitio web y se organizarán mesas de trabajo con representantes de gobiernos, organismos autónomos, academia y sociedad civil.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que “se escuchará a todas las voces” y que se busca la participación del mayor número de personas posible, incluso de consejeros del INE a título personal. No habrá presupuesto especial y Pablo Gómez asumirá el cargo desde una plaza de asesoría de la Presidencia.

Te puede interesar:

Alcances y posibles cambios

Entre los puntos en análisis están la existencia de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), el número de legisladores plurinominales y la creación de nuevos partidos o candidaturas independientes. Sheinbaum subrayó que “no hay un proyecto autoritario” y que aún no existe un borrador, solo ideas iniciales.

El desarrollo de los foros definirá si la Reforma electoral podrá aplicarse en las elecciones de 2027 o hasta 2030.

Síguenos en Google News y encuentra más información

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad