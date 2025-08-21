Julio César Chávez Jr., del boxeo a torturador de Los Chapitos y El Nini, según la FGR

La caída de Julio César Chávez Jr .

Julio Cesar Chávez Jr. siempre intentó construir una carrera que honrara el legado de su papá, Julio César Chávez, el Gran Campeón de México. Nunca lo logró. Fue un trayecto de subidas y bajadas. Frente al mundo, el cuadrilátero era el único lugar seguro que le mantenía alejado del escándalo mediático por consumo de alcohol y sustancias que a menudo le perseguía.

Hoy su nombre resuena en los archivos de violencia, crimen y tortura de México.

Tras su derrota contra Jake Paul en junio de 2025, la atención pública se centró en su carrera deportiva. Pero detrás de lo que la prensa deportiva registraba, se gestaba otra historia. El 3 de julio, agentes del ICE lo arrestaron en Los Ángeles, por una orden emitida en México desde 2023, que le endosaba delitos relacionados con delincuencia organizada y tráfico de armas.

Pasó 46 días detenido en Estados Unidos. El 18 de agosto fue deportado a México y recluido en el Cefereso 11 de Hermosillo, Sonora. No fue una caída repentina, sino una larga, lenta y silenciosa.

El Nini y Los Chapitos, el vínculo

La Fiscalía General de la República (FGR) lo describe como un “un golpeador oficial” de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa. Su patrón: Néstor Isidro Salas, alias “El, Nini”, exjefe de seguridad del cártel.

Julio César Chávez Jr. no solo les acompañaba durante sus encomiendas delictivas; ejecutaba brutales golpizas a miembros del cartel que cometían errores o traiciones. Algunos nunca se levantaron, apunta la FGR. Documentos judiciales e intervenciones telefónicas detallan su papel como “ajustador de cuentas”.

Lo que antes eran entrenamientos y sparrings, según la FGR, se trasladó a los castigos físicos dentro del crimen organizado.

La evidencia visual

Un video de 2022 muestra a Chávez Jr. con el influencer Markitos Toys y un vehículo de lujo que pertenecía a “El Nini”.

No es casualidad ni es un encuentro social. Esta es una prueba que, según la FGR, lo vincula directamente con el cártel y confirma su cercanía con El Nini. Cada movimiento fue registrado, y cada contacto documentado.

Arresto y deportación

El arresto en Los Ángeles no fue improvisado. La orden mexicana data de 2023 y acusa al boxeador de delincuencia organizada y tráfico de armas.

46 días de detención en Estados Unidos. Un proceso tenso, con interrogatorios y revisiones legales. El 18 de agosto, la deportación lo llevó directamente a México. Sin intermediarios. Inmediatamente, recluido en Cefereso 11 de Hermosillo.

La defensa y el amparo

Su equipo legal reaccionó rápido. Solicitaron amparo, alegando violaciones a derechos fundamentales como incomunicación, falta de acceso a asesoría legal inmediata y condiciones de detención.

El proceso es complicado. La defensa busca frenar la carga de evidencia y garantizar que Chávez Jr. tenga acceso a un juicio justo. Mientras tanto, la opinión pública se polariza. La prensa deportiva se mezcla con la criminal, y la figura del boxeador queda atrapada en ambos mundos.

Impacto y repercusiones

La historia de Chávez Jr. no solo sacude al mundo deportivo. También a la percepción pública del crimen organizado y sus conexiones. Su nombre se convirtió en sinónimo de un puente entre deporte y violencia.

En México y Estados Unidos, el caso genera debate: ¿cómo un ídolo del ring termina señalado como torturador de un cártel? La respuesta, según los hechos, está en sus decisiones y en sus vínculos.