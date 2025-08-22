José Luis Abarca pide volver al penal del Altiplano

El exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, solicitó a una jueza de amparo su reingreso al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, donde permaneció 11 años tras su detención por el caso Ayotzinapa, del que fue absuelto. Actualmente enfrenta procesos por lavado de dinero y delitos contra la salud.

En abril pasado, el experredista fue trasladado al Centro Federal de Reinserción Social Número 18 (CPS Coahuila), luego de ser sentenciado a 20 años de prisión por el homicidio de Justino Carvajal Salgado, quien fuera su síndico municipal.

Defensa busca traslado de regreso al Altiplano

El abogado del exedil, Alejandro Arellano Rojas, pidió mediante un oficio a la jueza Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con sede en Toluca, Raquel Ivette Duarte Cedillo, el regresó de Abarca Velázquez al Altiplano y realizó diversas manifestaciones relacionadas con cuestiones de internamiento de su cliente en el penal federal de Coahuila.

Sin embargo, un acuerdo publicado en registros judiciales, Duarte Cedillo requirió al abogado del expresidente municipal de Iguala, para que en un plazo de tres días hábiles aclare lo que pretende.

“Toda vez que realiza peticiones relacionadas con el supuesto incumplimiento de la suspensión de oficio, pero refiere tópicos distintos como una solicitud de traslado del quejoso y con diversas cuestiones de internamiento de (José Luis Abarca Velázquez) en el Centro Federal de Reinserción Social Número 18 “CPS Coahuila”, sin que se advierta con claridad alguna relación directa con las autoridades responsables constreñidas a la suspensión, cuyo cumplimiento también exige”, se lee en la argumentación de la impartidora de justicia federal.

Antecedentes judiciales de Abarca

Antes de ser trasladado a Coahuila, José Luis Abarca contaba con una suspensión que obligaba al Altiplano a brindarle atención en diversas especialidades médicas, entre ellas gastroenterología, nefrología, psiquiatría y oncología.

En mayo de 2023, Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, fueron sentenciados a 92 años de prisión por el secuestro de seis integrantes del Frente de Unidad Popular (FUP).

La defensa insiste en que el regreso de Abarca al Altiplano es necesario para garantizar su derecho a la salud.

