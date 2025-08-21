Registro Pensión Adultos Mayores 2025 ¿Cómo inscribirse en agosto al apoyo Bienestar? Requisitos y cómo ubicar módulos

El registro del programa de Pensión Adultos Mayores del Bienestar estará abierto hasta el 30 de agosto de 2025.

Si tienes 65 años o más, puedes inscribirte al programa de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y recibir un apoyo de 6 mil 200 pesos bimestrales, pues el registro estará abierto hasta el 30 de agosto, y aquí te contamos qué necesitas, dónde ubicar tu módulo y quiénes pueden solicitar el apoyo.

¿Cuáles son los requisitos para registrarse a la Pensión Bienestar 2025?

De acuerdo con Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, quienes les interese registrarse tendrán que presentar la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente: credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad.

CURP impresa y actualizada.

Acta de nacimiento legible.

Comprobante de domicilio (no mayor a seis meses) como recibo de luz, agua, gas, teléfono o predial.

Número telefónico de contacto, ya sea fijo o celular.

¿Quiénes pueden registrarse a la Pensión de Adultos Mayores?

Al tratarse de un programa universal, según las autoridades, significa que está dirigido a todas las personas de 65 años en adelante sin importar la condición económica, a diferencia de otros apoyos que sí priorizan a ciertos grupos. Los únicos puntos que deben de considerar quienes quieran registrarse es que:

Sean mexicanas por nacimiento o naturalización.

Tengan domicilio actual en el país.

¿Dónde están los módulos para registrarse a la Pensión Adultos Bienestar?

Al igual que otros programas, para conocer en qué módulo debes realizar tu registro, solo tienes que entrar al enlace que de te dejamos a continuación: Ubica tu módulo aquí

Una vez ahí, selecciona tu entidad, municipio y pícale en donde dice “Buscar”. El sistema te arrojará los resultados y detalles para para que puedas ir a realizar tu trámite.

