Registro Pensión Mujeres Bienestar 2025: ¿Cómo ubicar mi módulo para inscribirme al programa en agosto 2025?

Desde que empezó el mes de agosto, todas las mujeres de entre 60 y 64 años ya pueden inscribirse al programa Pensión Mujeres Bienestar para recibir un apoyo bimestral de 3 mil pesos. Y si aún no realizas tu registro porque no has logrado encontrar el módulo más cercano en tu ciudad o localidad, aquí te explicamos paso a paso cómo ubicarlo y qué documentos debes llevar.

¿Cómo encontrar mi módulo de registro a la Pensión Mujeres Bienestar en agosto 2025?

El procedimiento es muy sencillo, solo debes entrar a la siguiente página: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx

Una vez dentro, selecciona el estado y municipio donde vives y da clic en “Buscar”. Dependiendo de tu ubicación, el sistema te mostrará los módulos disponibles en tu municipio. Después, solo será necesario que vayas al que más te convenga.

Recuerda que el horario de atención es de lunes a sábado, de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Pensión Mujeres Bienestar: Ubica tu módulo / Bienestar. Ampliar

¿Cuáles son los requisitos para registrarse en agosto 2025?

De acuerdo con Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, deberás presentar en original y copia los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad).

Acta de nacimiento.

CURP actualizada.

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses (agua, luz, gas, teléfono, predial, etc.).

Teléfonos de contacto (casa y celular).

Formato Bienestar, el cual te entregarán en el módulo y deberás llenarlo en el momento.

¿Hasta cuándo hay tiempo para registrarse?

El registro estará abierto hasta el sábado 30 de agosto de 2025 y si eres beneficiaria potencial, no dejes pasar la fecha límite para inscribirte y asegurar tu apoyo bimestral.

