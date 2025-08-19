Próximas dos semanas serán clave para un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania

“Se ha hablado muchísimo, hay muchas promesas, Trump habla muchísimo, hay cuestiones en el aire, me da la sensación de que estas próximas dos semanas son decisivas para llegar a un acuerdo de paz en Ucrania, se están dando garantías de seguridad a Putin para encontrarse con Zelenski, días atrás lo veía complicado, me decepcioné el viernes, el show para no llegar a nada”.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el internacionalista Ricardo Ortiz Esquivel informó que las próximas dos semanas serán decisivas para llegar a un acuerdo de paz duradera que es lo que busca Rusia y Ucrania. “De lo contrario veremos más sangre, un año más de guerra”.

Posiciones de Rusia y Ucrania en la negociación

El internacionalista dijo que las reuniones de Vladímir Putin y Volodímir Zelenski con Donald Trump, aunque fueron positivas, no dieron ningún resultado. Sin embargo, hay esperanza después de la llamada entre el presidente ruso y el de Estados Unidos.

Ortiz Esquivel señaló que Zelenski va a tener que ceder territorios para poder llegar a un acuerdo, sobre todo Crimea, que es muy importante para Rusia, Donbás y una parte del sureste de Ucrania. También resaltó la relevancia de la diplomacia y la ayuda de Estados Unidos y Europa, quienes deben dar garantías de seguridad.

Acompañamiento internacional en la mesa de diálogo

Sobre la presencia de líderes europeos, el internacionalista comentó que sirvió su acompañamiento en la mesa redonda que se realizó en la Casa Blanca, donde todos dieron distintas ideas positivas. Recordó además la última ocasión en la que Zelenski se reunió con Trump en febrero del presente año, donde lo dejó en ridículo.

