Volodímir Zelenski se reunirá con Donald Trump en Washington el lunes

El presidente de Ucrania Volodímir Zelenski informó que se reunirá con el presidente de Estados Unidos Donald Trump en Washington el próximo lunes 18 de agosto para discutir todos los detalles sobre el fin de la guerra.

Ambos presidentes se comunicaron a través de una llamada telefónica que duró más de hora y media mientras Trump regresaba de la reunión que sostuvo con el presidente ruso Vladímir Putin en la base de la Fuerza Aérea Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska donde no se llegó a ningún acuerdo.

Apoyo a reunión trilateral

Zelenski señaló que Ucrania reafirma su disposición para trabajar “con el máximo esfuerzo para lograr la paz” y enfatizó que los temas clave pueden discutirse a nivel de líderes y de manera trilateral.

“Es importante que la fuerza de Estados Unidos influya en el desarrollo de la situación. Apoyamos la propuesta del presidente Trump de una reunión trilateral entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia”, publicó.

We had a long and substantive conversation with @POTUS. We started with one-on-one talks before inviting European leaders to join us. This call lasted for more than an hour and a half, including about an hour of our bilateral conversation with President Trump.



Ukraine reaffirms… pic.twitter.com/64IPVhtFaB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2025

Ultima visita a Washington de Volodímir Zelenski

Será la primera visita de Zelenski a Estados Unidos desde que Trump lo reprendió públicamente por ser “irrespetuoso” en una reunión extraordinaria en la Oficina Oval el 28 de febrero de 2025.

La reunión entre Zelenski y Trump está programada como un encuentro clave en el desarrollo de la diplomacia internacional y los esfuerzos por terminar con la guerra en Ucrania.

Сьогодні після розмови з Президентом Трампом ще додатково скоординували позиції з європейськими лідерами.



Позиції очевидні. Треба досягти реального миру, який буде тривалим, а не стане ще однією паузою між російськими вторгненнями. Треба якнайшвидше припинити вбивства, припинити… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2025

Síguenos en Google News y encuentra más información