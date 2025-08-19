Putin accede a dialogar con Zelenski tras reunión de Trump con líderes europeos
La Casa Blanca informó que Vladimir Putin aceptó conversar con Volodimir Zelenski, tras el encuentro de Donald Trump con mandatarios de Europa y la OTAN.
Luego de la reunión en Washington del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con líderes europeos de alto nivel, incluido el mandatario de Ucrania, Volodimir Zelenski, la Casa Blanca confirmó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó mantener un diálogo con su homólogo ucraniano.
Al ser cuestionada en rueda de prensa, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó: “Sí, lo ha hecho”, al responder si Putin habría reconsiderado su postura tras el encuentro con los líderes occidentales.
EU modera postura, Zelenski confiado
Horas antes, en una entrevista matutina, la portavoz estadounidense había declarado con mayor cautela que la administración Trump estaba trabajando con Rusia y Ucrania para concretar una reunión bilateral.
Por su parte, Zelenski salió ayer de la Casa Blanca con un mensaje de confianza, respaldado por el apoyo explícito de los mandatarios de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Finlandia, así como de la Comisión Europea y la OTAN.
El líder ucraniano aseguró que el anuncio de la Casa Blanca abre una posibilidad real de diálogo para avanzar hacia el fin del conflicto con Rusia.