;

  • 19 AGO 2025, Actualizado 20:04

Putin accede a dialogar con Zelenski tras reunión de Trump con líderes europeos

La Casa Blanca informó que Vladimir Putin aceptó conversar con Volodimir Zelenski, tras el encuentro de Donald Trump con mandatarios de Europa y la OTAN.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, adelantó que Putin abriría la conversación con Zelenski.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, adelantó que Putin abriría la conversación con Zelenski.

Araceli Hernández Zamora

Luego de la reunión en Washington del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con líderes europeos de alto nivel, incluido el mandatario de Ucrania, Volodimir Zelenski, la Casa Blanca confirmó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó mantener un diálogo con su homólogo ucraniano.

Al ser cuestionada en rueda de prensa, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó: “Sí, lo ha hecho”, al responder si Putin habría reconsiderado su postura tras el encuentro con los líderes occidentales.

EU modera postura, Zelenski confiado

Horas antes, en una entrevista matutina, la portavoz estadounidense había declarado con mayor cautela que la administración Trump estaba trabajando con Rusia y Ucrania para concretar una reunión bilateral.

Te puede interesar:

Por su parte, Zelenski salió ayer de la Casa Blanca con un mensaje de confianza, respaldado por el apoyo explícito de los mandatarios de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Finlandia, así como de la Comisión Europea y la OTAN.

El líder ucraniano aseguró que el anuncio de la Casa Blanca abre una posibilidad real de diálogo para avanzar hacia el fin del conflicto con Rusia.

Síguenos en Google News y encuentra más información

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad