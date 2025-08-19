Beatriz Gutiérrez Müller ¿fue víctima de las tendencias de corrupción de la 4T?: Ricardo Raphael

Beatriz Gutiérrez Müller, ¿pudo ser víctima de las tendencias de corrupción de la cuarta transformación?

Luego de que dos periodistas españoles difundieran que la esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, planeaba establecerse de forma permanente en España, el periodista Ricardo Raphael calificó la versión como “un caso digno de Sherlock Holmes”.

La noticia, publicada por el Diario ABC, señalaba que Gutiérrez Müller estaría gestionando la nacionalidad y residencia en una zona exclusiva, información atribuida a diplomáticos sin precisar si eran españoles o mexicanos.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, Ricardo Raphael cuestionó la veracidad de la versión, destacando que la tardanza en la respuesta oficial aumentó las dudas:

Las horas de silencio corroboran la información. — Señaló el periodista.

Ricardo Raphael cuestiona la respuesta oficial

El analista subrayó que la carta respuesta de Gutiérrez Müller tuvo un estilo ambiguo, con un tono literario similar a Silvio Rodríguez o Benedetti, lo que, a su juicio, dejó espacio para la especulación.

“La única línea que responde con seriedad los señalamientos es cuando ella dice: ‘no me he ido a vivir a ningún otro lado, tampoco mi hijo’”, señaló Raphael, aunque recordó que el propio diario apuntó que en marzo solicitó la residencia, trámite aún no aprobado.

El periodista añadió que esta polémica se inserta en una hipótesis creciente sobre líderes de la Cuarta Transformación que, al igual que gobiernos anteriores como el de Peña Nieto y otros, muestran tendencias a la ostentación, lo que suele asociarse con corrupción.

Sobre Gutiérrez Müller, cuestionó: “¿Con qué dinero podría sostener una vida en La Moraleja?” . No obstante, admitió que, de confirmarse, podría justificarse con los ingresos derivados de sus publicaciones literarias.

