“Andy no es el único, hay otros hijos del movimiento que no asumen los costos de sus actos”: Vanessa Romero

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Luego de que Andy López Beltrán publicara una carta justificando su reciente viaje a Japón, la abogada y analista, Vanessa Romero.

“Que alguien le diga a Andy que, si quiere que le dejen de decir Andy, que se comporte como un adulto; que tiene derecho a vacaciones, sobre todo si lo hace con sus propios recursos”, señaló

“Que empiece comportándose como Andrés Manuel. ¿Cuándo se quejó de jornadas extenuantes? Nunca se le vio en viaje al extranjero o en actividades recreativas”, señaló en el espacio de “Así las Cosas” con Carlos Zúñiga Pérez, en ausencia de Loret de Mola

La abogada reconoció que:

“Andy no es el único, hay otros hijos del movimiento que no asumen los costos de sus actos”. —

Críticas a la falta de congruencia

Recordó que la directriz moral de la que habla la Presidenta, e incluso algunos que conforman el movimiento, “está exigiendo que se comporte como su padre les enseñó, pero no están hechos del mismo material”.

Resaltó que, mientras mucha gente va tocando puertas buscando militantes, lo que es bastante triste es que varones estén quitando reflectores. Afirmó: “No sé si los hijos de AMLO tienen salvación en la política”.

Menciones a otros políticos del movimiento

Puntualizó que “Adán Augusto López se cobija en el discurso del desafuero, señalando que no hay que hacer caso de chismerío. Es curioso verlos con conductas poco éticas”.

Y “Sergio Gutiérrez Luna sale a revirar la forma ostentosa en la que viven él y su esposa, señalando a Claudio X González, como si tuvieran sus virtudes y años de trabajo”.

Síguenos en Google News y encuentra más información.