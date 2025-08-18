Necesario fortalecer instituciones de Seguridad en Sinaloa: García Harfuch

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, encabezó en Sinaloa la ceremonia de entrega de patrullas a la Policía Estatal y la firma del convenio de colaboración entre la SEDENA y el Estado en materia de reclutamiento, capacitación y adiestramiento de elementos.

Ahí, subrayó que es necesario y forzoso fortalecer a las instituciones de seguridad y de justicia en Sinaloa.

Fortalecer instituciones y reducir violencia

García Harfuch reconoció el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) al sumarse en el proceso de formación de policías estatales.

“El fortalecimiento de las instituciones de seguridad del estado es necesario para lograr una seguridad a largo plazo, necesitamos forzosamente fortalecer a la Secretaría de Seguridad Estatal y a la Fiscalía General de Justicia del Estado”. — Omar García Harfuch

Como parte de las acciones de la Estrategia Nacional de Seguridad, encabezada por la Presidenta, Dra. @ClaudiaShein, se realiza la ceremonia de entrega de patrullas a la @sspsinaloa1 y la firma del convenio entre @Defensamx1 y @sinaloagobmx en materia de reclutamiento,… https://t.co/ma93QeDx2I — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 18, 2025

Durante su intervención, hizo un recuento de las acciones contra el crimen organizado entre el 1 y el 14 de agosto, periodo en el que el promedio diario de homicidios se redujo de 5.9 a 3.6 víctimas, con un total de 58 asesinatos en lo que va del mes.

Compromiso de la SEDENA y autoridades estatales

El titular de la SEDENA, general Ricardo Trevilla Trejo, refrendó el compromiso de las fuerzas armadas para salvaguardar la seguridad de los sinaloenses.

“No están solos ni aislados”, dijo al asegurar que continuarán apoyando para devolver la paz y tranquilidad a la entidad.

En Sinaloa, la labor conjunta de autoridades federales, estatales y municipales ha permitido avances significativos para combatir a los generadores de violencia. Gracias a esta coordinación se lograron aseguramientos relevantes y detenciones estratégicas que contribuyen a… pic.twitter.com/ssLUT6Utxw — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 18, 2025

Por su parte, el gobernador Rubén Rocha Moya agradeció la presencia del gabinete de seguridad y de invitados especiales, mientras que el secretario de Seguridad Pública estatal, Óscar Rentería Shazarino, subrayó que la colaboración con las fuerzas armadas fortalece las capacidades de la corporación y reafirma la unidad para enfrentar los desafíos de la seguridad pública.

En el evento se entregaron 100 nuevas patrullas que se suman a seis vehículos blindados Ocelot otorgados previamente por la SEDENA.

Además, el convenio firmado prevé el reclutamiento y adiestramiento de 150 nuevos elementos con perfil policial.

