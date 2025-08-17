Ingresan al Penal de Barrientos a “Lord” Padel, esposa e hijo

Lord Pádel, su esposa e hijo, además de otro sujeto fueron detenidos y trasladados al Penal de Barrientos. / Fiscalía Edomex

Alejandro Germán M., mejor conocido en redes sociales como “Lord Pádel”, junto con su esposa e hijo, así como otro hombre, fueron ingresados al penal de Barrientos en Tlanepantla de Baz, Estado de México por la agresión a un instructor en un club de Atizapán.

Alejandro Germán M., mejor conocido en redes sociales como “Lord Pádel”, la esposa del empresario, Karla Alejandra N. y a su hijo Germán N., así como a Othón N, fueron puestos a disposición de un juez. / Fiscalía Edomex Ampliar

Van a prisión Lord Pádel, su esposa e hijo

Autoridades mexiquenses confirmaron el ingreso a prisión de la esposa del empresario, Karla Alejandra N. y a su hijo Germán N., así como a Othón N., quienes en participaron en la riña cuyo video se viralizó en redes sociales.

Los cuatro, quedaron a disposición de un juez de Control quien definirá su situación legal. Los cuatro implicados son acusados de homicidio en grado de tentativa contra Israel M.

Como se recordará, la tarde del sábado 19 de julio se realizó un torneo de pádel en el club Alfa Padel de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, durante el desarrollo del evento el empresario Germán M. y el instructor Israel M. tuvieron un desencuentro que derivó en una agresión física contra este último

El instructor fue golpeado por el empresario Germán M., su hijo y sus cuatro escoltas, quienes de acuerdo con el agredido (Israel M) los guardaespaldas “estaban armados”.

Por su parte el “Club Alfa Padel” señaló en un comunicado que ante la confrontación física se activó un protocolo de seguridad consistente en llamar a la Policía y solicitar auxilio médico.

Lord Pádel da su versión

El agresor Germán M. fue identificado como dueño del club de pádel Golden Point Interlomas.

“El incidente fue provocado por una persona ajena a Golden Point, cuya actitud hostil durante el encuentro generó una situación que fue escalando y que lamentamos profundamente” — Germán M., presunto agresor

Según Golden Point Interlomas, los videos de la agresión “muestran solo una parte de lo ocurrido”, sin embargo, no explica el contexto completo de lo supuestamente sucedido.

Tras viralizarse la agresión contra el instructor, Germán M. fue bautizado como “Lord Pádel” en redes sociales.

Víctima de Lord Pádel narró la agresión

Por su parte Israel M. detalló que la agresión que sufrió por parte de “Lord Pádel“, se originó porque al lanzar la pelota a sus contrarios -de Golden Point Interlomas-, el gerente de nombre Othón O. le recriminó que no se la haya lanzado a él.

Me dice de manera agresiva “te estoy pidiendo la pelota” y yo le contesté: “perdón, no te escuché’”, detalló el agredido.

Posteriormente los de Golden Point Interlomas sacaron, a lo que Israel M. externó que él no estaba listo en su posición defensiva.

Le pregunté “¿qué pasa”’ y me contesta “¿qué pasó de qué”, acto seguido me empieza como a retar, a lo que yo reacciono haciéndome para atrás, y en ese momento su compañero se brinca y se tira contra de mí a agarrarme con la pala, el otro también se pasa al otro lado, y fue cuando se metieron todos sus escoltas. A mi pareja también lo amedrentaron porque él intentaba separarlos”, acusó.

Y aunque varios organizadores del torneo se acercaron, al ver a que los escoltas de Germán M. (Lord Pádel) estaban armados y con ello no permitieron intervención alguna, prefirieron no meterse, refirió la víctima.

