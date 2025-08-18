Regreso a clases costará hasta 10 mil 916 pesos por alumno en 2025: ANPEC

En miles se incrementa el costo del regreso a clases, señala la ANPEC

Regreso a clases se encarece 12.66 % en México

El regreso a clases en 2025 tendrá un costo promedio de hasta $10,916.02 por alumno, lo que implica un incremento de 12.66 % respecto al año anterior, reportó la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC). Los principales aumentos se registran en útiles escolares (16.66 %), artículos de limpieza (15.10 %), uniformes y calzado (10 %) y cuota escolar (12 %).

En la lista de útiles escolares, el gasto puede alcanzar $3,386, mientras que los uniformes llegan hasta $4,400 y la cuota escolar se estima en $2,500 anuales. Los artículos de limpieza, como cloro, papel higiénico, gel antibacterial y toallas desinfectantes, suman hasta $329 adicionales.

Consejos para enfrentar el gasto escolar

Ante el impacto en la economía familiar, la ANPEC sugirió cuatro medidas:

Evitar comprar productos de baja calidad que resulten más costosos a mediano plazo. Poner límites a los hijos y enseñarles a reutilizar útiles escolares. No recurrir a deudas ni a tarjetas de crédito para financiar las compras. Escalonar las compras y adquirir primero lo indispensable para después completar la lista.

El organismo destacó que, aunque la lista oficial de útiles publicada por la SEP es básica, en la práctica las escuelas piden materiales adicionales, lo que eleva considerablemente el gasto.

De acuerdo con la ANPEC, se trata no solo de un tema económico, sino también de educación financiera: enseñar a los hijos a moderar el consumo y valorar los recursos disponibles puede ser tan importante como el aprendizaje académico en el nuevo ciclo escolar.

AHZ

