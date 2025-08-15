Vivienda para el Bienestar 2025: ¿Dónde y cuándo se publicarán los resultados de la primera etapa del registro de agosto?

Vivienda para el Bienestar 2025: Conoce dónde y cuándo se publicarán los resultados de la primera etapa del registro de agosto. / Sergio Mendoza Hochmann

Desde el pasado 10 de agosto arrancó la primera etapa del programa Vivienda para el Bienestar en estados como Guanajuato, Sonora, Baja California y Oaxaca, entre otros.

En esta fase se han contemplado 20 mil 999 acciones de vivienda y, aunque los módulos ya instalados en distintas partes del país han recibido a miles de solicitantes, muchos ahora se preguntan cuándo y dónde podrán consultar los resultados para saber si avanzan en el proceso.

A continuación, hablamos de esto.

¿Dónde se publicarán los resultados de la primera etapa del Vivienda para el Bienestar 2025?

De acuerdo con la Comisión Nacional de Vivienda y datos del Gobierno de México, una vez evaluadas todas las solicitudes recibidas, en un plazo máximo de 20 días hábiles se publicará un listado preliminar de posibles beneficiarios en:

La página de la Conavi: www.gob.mx/conavi

Puntos estratégicos dentro de las zonas de intervención del programa.

¿Cuál será el proceso después de la publicación de resultados?

Las personas preseleccionadas serán contactadas por llamada telefónica, SMS o WhatsApp para programar una visita domiciliaria, en la que se verificará la información proporcionada. En caso necesario, se pedirá documentación adicional antes de confirmar la selección final.

