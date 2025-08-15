Vivienda para el Bienestar 2025: ¿Dónde y cuándo se publicarán los resultados de la primera etapa del registro de agosto?
El pasado 10 de agosto arrancó la primera fase del programa de la Conavi
Desde el pasado 10 de agosto arrancó la primera etapa del programa Vivienda para el Bienestar en estados como Guanajuato, Sonora, Baja California y Oaxaca, entre otros.
En esta fase se han contemplado 20 mil 999 acciones de vivienda y, aunque los módulos ya instalados en distintas partes del país han recibido a miles de solicitantes, muchos ahora se preguntan cuándo y dónde podrán consultar los resultados para saber si avanzan en el proceso.
A continuación, hablamos de esto.
¿Dónde se publicarán los resultados de la primera etapa del Vivienda para el Bienestar 2025?
De acuerdo con la Comisión Nacional de Vivienda y datos del Gobierno de México, una vez evaluadas todas las solicitudes recibidas, en un plazo máximo de 20 días hábiles se publicará un listado preliminar de posibles beneficiarios en:
- La página de la Conavi: www.gob.mx/conavi
- Puntos estratégicos dentro de las zonas de intervención del programa.
¿Cuál será el proceso después de la publicación de resultados?
Las personas preseleccionadas serán contactadas por llamada telefónica, SMS o WhatsApp para programar una visita domiciliaria, en la que se verificará la información proporcionada. En caso necesario, se pedirá documentación adicional antes de confirmar la selección final.
