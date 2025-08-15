Reformas para regular scooters y franeleros deben incluir seguridad: Patricia Urriza Arellano

En entrevista con Karla Santillán, la diputada de la Ciudad de México por Movimiento Ciudadano, Patricia Urriza Arellano, informó que las reformas para regular scooters y franeleros deben contar con una estrategia de seguridad, aún hay puntos que aclarar, como el hecho de que no está claro dónde van a poder circular los vehículos motorizados eléctricos, si por el flujo vehicular o la ciclovía.

Reglas para vehículos eléctricos

Urriza Arellano dijo que los vehículos motorizados eléctricos que excedan los 25 kilómetros por hora tienen que tramitar placa y pagar una licencia, cualquier persona que los utilice deben portar casco obligatorio, chaleco reflejante, no pueden ir más de dos personas, ni menores de 12 años.

La diputada de la Ciudad de México por Movimiento Ciudadano habló sobre los franeleros y señaló que estos surgieron debido a la falta de capacidad del Estado de proveer seguridad a las personas que estacionaban sus vehículos y actualmente se convirtieron en un problema, es por eso que se necesitan estrategias para resolver diferentes problemas como el hecho de que algunos tienen trato con policías locales; lo que se necesita es labor ciudadana para denunciar, para que las autoridades implementen operativos.

Parquímetros y espacio público

Sobre los parquímetros comentó que “existe un mito de los parquímetros porque piensan que se privatiza el espacio público y no van a poder utilizar el espacio” pero existe un permiso para las personas que habitan en el área donde fueron colocados. Esta práctica de política pública ha disminuido incluso erradicado a los franeleros, lo que se debe gestionar es que las ganancias sean etiquetadas para la Ciudad de México para solucionar los problemas de baches, iluminación o fugas de agua.

Urriza Arellano aseveró que en Movimiento Ciudadano implementan varias “reservas” a la ley porque “entendemos hay muchas lagunas pendientes” por eso es importante legislar para poder revisar ambas reformas, para regular scooters y franeleros.

