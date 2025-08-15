Explosión en alcaldía Benito Juárez deja siete heridos y daños en varios departamentos

Una explosión en Benito Juárez dejó siete personas lesionadas y un perro herido; Protección Civil investiga una posible fuga de gas como causa.

Peritos de la fiscalía capitalina continúan trabajando para determinar las causas de la explosión en Benito Juárez, ocurrida en un departamento de la colonia Independencia, en la intersección de las calles Edzná 42 y San Borja.

De acuerdo con los primeros reportes de Protección Civil, una acumulación de gas habría provocado el estruendo que dañó varios departamentos. Siete personas resultaron lesionadas, además de un perro, y el inmueble quedó bajo resguardo policial mientras se realizan las diligencias.

Investigación y posible causa

Las autoridades analizan si la explosión fue provocada por una fuga de gas en el calentador de baño. El área se mantiene asegurada para evitar nuevos riesgos, mientras personal especializado inspecciona las instalaciones.

AHZ

