Detienen en Edomex Dylan Samuel “N” de “Los Malportados”, por feminicidio y otros delitos

Dylan Samuel Romero Jacobo, de 30 años, alias "Roto", "Gordo" o "Gato", integrante del grupo delictivo "Los Malportados" o "Nuevo Imperio" fue detenido.

Como resultado de trabajos de investigación e inteligencia, autoridades federales y locales cumplimentaron una orden de aprehensión contra Dylan Samuel Romero Jacobo, alias “Roto”, “Gordo” o “Gato”, es presunto integrante del grupo delictivo “Los Malportados” o “Nuevo Imperio”, en Santiago Teyahualco, Estado de México.

El sujeto de 30 años de edad se dedicaba a la venta y distribución de narcóticos, homicidios, extorsión, robo y despojo, con operaciones en la Ciudad de México y los estados de Morelos, México y Guerrero.

En el operativo participaron la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y autoridades mexiquenses.

Operativo e identidad del detenido

La detención se realizó en la Calle 12, colonia San Pablo CTM, de Santiago Teyahualco, cuando agentes que realizaban labores de inteligencia identificaron al sujeto. Tras corroborar su identidad, se le informó sobre la orden de aprehensión y sus derechos, para después trasladarlo a un centro penitenciario en la Ciudad de México.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido presuntamente forma parte de una célula delictiva.

Antecedentes criminales

El hombre está vinculado con cinco carpetas de investigación: una por feminicidio en 2024, otra por delitos contra la salud en 2023 y tres más este año por extorsión y asociación delictuosa, delincuencia organizada y narcomenudeo.

Las autoridades del Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso de trabajar de manera conjunta para detener a generadores de violencia y reducir el impacto del crimen organizado en la sociedad.

