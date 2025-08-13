¿Quiénes tendrán prioridad con el apoyo económico para jóvenes de 30 años y más en CDMX?

El Gobierno de la CDMX comenzará a brindar un apoyo económico a jóvenes de 30 años y más para que éstos, puedan obtener experiencia en su primer empleo y mejorar su CV. Sin embargo, no todos podrán acceder a él debido a que habrá prioridades. Te contamos todo lo que se sabe al respecto.

Apoyo para jóvenes de 30 años y más tendrá población prioritaria

De acuerdo con las autoridades capitalinas, los jóvenes que se ha definido una prioridad muy puntual: Personas desempleadas que viven en zonas con altos niveles de violencia o marginación, particularmente en las colonias incluidas dentro de la estrategia Territorios de paz e igualdad.

Esta iniciativa (que ya arrancó en el pueblo originario de San Andrés Mixquic y planea extenderse a 30 demarcaciones) busca algo más que un ingreso temporal: apunta a reconstruir trayectorias de vida.

Por lo que los perfiles prioritarios deben cumplir las siguientes características:

Personas que enfrenten barreras estructurales para conseguir trabajo (por razones de género, escolaridad, antecedentes penales, discriminación u otros factores).

(por razones de género, escolaridad, antecedentes penales, discriminación u otros factores). Madres y padres con hijos menores de edad a su cargo.

a su cargo. Residentes en zonas con alta incidencia delictiva.

Apoyo para jóvenes 30 años y más Ampliar

Además del apoyo económico mensual de 8,500 pesos, las y los beneficiarios recibirán capacitación técnica y laboraldirectamente en empresas, cooperativas o instituciones sociales. No se trata solo de transferencias: se apuesta por una inserción laboral real y sostenida.

Las empresas participantes (que se integrarán a un padrón formal) tendrán un papel clave: no solo capacitarán, sino que abrirán caminos para la contratación o en su caso, proporcionarán herramientas que faciliten el ingreso a otros centros de trabajo.

Es decir, el apoyo para jóvenes de 30 años priorizará a quienes más lo necesitan, en los lugares donde la desigualdad se siente con más fuerza. Una apuesta que combina justicia social, empleo digno y paz territorial.

