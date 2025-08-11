Alito Moreno va contra Nicolás Maduro y camaradas de Morena

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, presentó este lunes una denuncia contra Nicolás Maduro ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se le investigue por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, los nexos con cárteles mexicanos y la relación con políticos del partido Morena.

El líder nacional del PRI, presentó el documento con el que inició el proceso denuncia contra el mandatario de Venezuela. Ampliar

En sus redes sociales, el también senador del tricolor advirtió que el mandatario venezolano, sobre quien el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 50 millones de dólares, debe responder ante la justicia.

Alejandro Moreno aseguró que:

“Los narco políticos deben desaparecer de México, de América Latina y del mundo entero”. —

En la denuncia ante la FGR, el líder nacional del PRI indicó que Nicolás Maduro funge actualmente como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela “a partir de un fraude electoral”.

