;

  • 11 AGO 2025, Actualizado 20:08

Alito Moreno va contra Nicolás Maduro y camaradas de Morena

Ante la FGR pidió que se le investigue por presuntos vínculos con el crimen organizado, nexos con cárteles mexicanos y su relación con políticos Morena.

Alito Moreno va contra Nicolás Maduro y camaradas de Morena

Alito Moreno va contra Nicolás Maduro y camaradas de Morena

Jaime Obrajero Fernández

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, presentó este lunes una denuncia contra Nicolás Maduro ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se le investigue por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, los nexos con cárteles mexicanos y la relación con políticos del partido Morena.

El líder nacional del PRI, presentó el documento con el que inició el proceso denuncia contra el mandatario de Venezuela.

En sus redes sociales, el también senador del tricolor advirtió que el mandatario venezolano, sobre quien el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 50 millones de dólares, debe responder ante la justicia.

Alejandro Moreno aseguró que:

“Los narco políticos deben desaparecer de México, de América Latina y del mundo entero”.

—  

En la denuncia ante la FGR, el líder nacional del PRI indicó que Nicolás Maduro funge actualmente como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela “a partir de un fraude electoral”.

Síguenos en Google News y encuentra más información

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad