Desmiente Gobierno de Uriangato, Guanajuato, cifra de ocho muertos en ataque a cantina

El gobierno municipal de Uriangato, Guanajuato, desmintió, a través de un comunicado, que hubiera ocho personas sin vida y cuatro lesionadas tras el ataque en cantina ubicada en la colonia Emiliano Zapata la noche del pasado domingo, en ese municipio.

Detalles del ataque

Alrededor de las 20:12 horas del 10 de agosto, se reportaron detonaciones por arma de fuego en un establecimiento de la calle Campesinos de la colonia ya citada. Al lugar llegaron al menos cinco hombres a bordo de una camioneta blanca doble cabina. Descendieron cuatro de la unidad, pero uno de ellos regresó de inmediato al vehículo. Los otros tres, portando rifles de alto poder, comenzaron a accionar las armas en contra del establecimiento. El ataque duró solo unos segundos y luego huyeron.

Esto se supo más tarde, luego de que un video, captado por una cámara de seguridad, comenzó a circular en redes sociales. En la grabación se ve también como un ciclista que pasaba en ese momento por la zona logra escapar al ver el peligro; mientras que un perro sale despavorido del interior del negocio. De inmediato, el video comenzó a viralizarse en redes sociales y en publicaciones se indicaba que había varias personas fallecidas por esta agresión.

Versión oficial y operativo de seguridad

Posteriormente, el Gobierno Municipal de Uriangato, a través de su área de Seguridad, confirmó que hasta la medianoche del domingo solo tenían el reporte de una mujer lesionada, la cual presentaba heridas leves y que no ponían en riesgo su vida. Este lunes reiteraron la información: solo una mujer herida, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cuyos elementos llegaron al sitio con las unidades de Policía Municipal y realizaron las primeras indagatorias.

En el lugar sí fueron encontrados al menos 20 casquillos percutidos, los cuales fueron preservados para que la Fiscalía General del Estado los analice y sirvan para la investigación que permita dar con quienes perpetraron esta agresión armada.

Las corporaciones de seguridad de Uriangato, con apoyo de la Guardia Nacional y de fuerzas estatales, comenzaron un operativo en el municipio para tratar de localizar la camioneta en la que viajaban los hombres armados; hasta la medianoche del domingo, no se habían reportado personas detenidas.

