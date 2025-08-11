AICM reanuda operaciones, tras una noche de suspensión por fuertes lluvias

Molestia e incomodidad provocó el retraso de horas en cientos de usuarios que impacientes esperaron el retorno de operaciones del Aeropuerto internacional Benito Juárez.

Este lunes al rededor de las 7 de la mañana el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reanudó sus operaciones tras la suspensión derivada de las intensas lluvias que cubrieron la tarde noche del domingo a la capital mexicana.

Los vuelos fueron desviados a otros aeropuertos por la falta de operatividad del AICM.

Esta mañana a través de sus redes el Aeropuerto Internacional Benito Juárez dio a conocer el retorno a sus operaciones.

Lamentablemente, para muchos de los usuarios de la terminal aérea, el retraso de tantas horas generó molestia e incomodidad por la falta de coordinación de las autoridades, de acuerdo con el locutor de W Radio, Rubén Mora.

