;

  • 11 AGO 2025, Actualizado 13:57

AICM reanuda operaciones, tras una noche de suspensión por fuertes lluvias

Molestia e incomodidad, provocó la falta de operatividad en los usuarios de la terminal aérea.

Molestia e incomodidad provocó el retraso de horas en cientos de usuarios que impacientes esperaron el retorno de operaciones del Aeropuerto internacional Benito Juárez.

Molestia e incomodidad provocó el retraso de horas en cientos de usuarios que impacientes esperaron el retorno de operaciones del Aeropuerto internacional Benito Juárez.

Araceli Hernández Zamora

Este lunes al rededor de las 7 de la mañana el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reanudó sus operaciones tras la suspensión derivada de las intensas lluvias que cubrieron la tarde noche del domingo a la capital mexicana.

Los vuelos fueron desviados a otros aeropuertos por la falta de operatividad del AICM.

Esta mañana a través de sus redes el Aeropuerto Internacional Benito Juárez dio a conocer el retorno a sus operaciones.

Lamentablemente, para muchos de los usuarios de la terminal aérea, el retraso de tantas horas generó molestia e incomodidad por la falta de coordinación de las autoridades, de acuerdo con el locutor de W Radio, Rubén Mora.

Síguenos en Google News y encuentra más información

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad