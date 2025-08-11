¿Cómo se contagia la Vibrio vulnificus? Brote inusual de bacteria come carne preocupa a autoridades en Estados Unidos / Narcissus Studio

Los casos y muertes confirmadas por la bacteria carnívora Vibrio vulnificus comienzan a preocupar a las autoridades sanitarias en Estados Unidos, debido a un aumento inusual de infecciones severas registradas principalmente en estados como Luisiana, Florida y Carolina del Norte, según informó NBC News.

En lo que va del año se han contabilizado más de 50 casos y alrededor de nueve muertes por esta infección. Sin embargo, las autoridades aún no han determinado cómo se contagiaron las víctimas, entre las que se encuentran nadadores en el Golfo de México.

Departamentos de salud en varias regiones del país han alertado sobre un “misterioso” incremento de pacientes afectados por Vibrio vulnificus.

¿Qué es la Vibro Vulnificus?

La bacteria, de la familia de los vibriones, es una de las cepas más letales y comunes en aguas marinas costeras y cálidas, las cuales suelen crecer en cuerpos de agua salobre, es decir, una mezcla de agua dulce y salada presente en estuarios y humedales, explica la periodista Mary Whitfill Roeloffs.

¿Cómo se contagia la bacteria carnívora?

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la forma más frecuente de infección es mediante el consumo de mariscos crudos o poco cocidos, como las ostras. También es posible contagiarse si una herida abierta entra en contacto con agua de mar, lo que puede derivar en fascitis necrosante, una grave condición que destruye el tejido alrededor de la lesión.

¿Cuáles son los síntomas de la Vibrio vulnificus?

En casos relacionados al consumo de alimentos contaminados, los síntomas más comunes son la fiebre, escalofríos, ampollas en la piel y presión arterial baja. Cuando la bacteria entra por una herida, puede causar decoloración de la piel, supuración, hinchazón, dolor, enrojecimiento y fiebre. La evolución puede ser tan rápida que lleve a la amputación de una extremidad o incluso a la muerte en uno o dos días.

