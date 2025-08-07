Putin y Trump se reunirán la próxima semana, señala el Kremlin

Los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin podrían reunirse la próxima semana, tras la propuesta de la Casa Blanca, confirmó el Kremlin.( Foto: Twitter )

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo Donald Trump sostendrán una reunión en los próximos días, confirmó este jueves Yuri Ushakov, asesor en política internacional del Kremlin.

“La fecha aproximada se fijó para la próxima semana, pero las partes están empezando a prepararse para esta importante reunión”, explicó Ushakov, citado por la agencia estatal TASS.

El asesor ruso añadió que el lugar del encuentro también ha sido acordado “en principio”, aunque será revelado más adelante.

Iniciativa de la Casa Blanca

Ushakov detalló que la iniciativa para la cumbre Putin-Trump vino de la Casa Blanca, cuyo emisario especial, Steve Witkoff, sostuvo el miércoles una reunión en Moscú con el mandatario ruso.

“Lo importante es que esta reunión sea exitosa y productiva”, subrayó el funcionario del Kremlin.

Respecto a la posibilidad de un encuentro trilateral con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, Ushakov indicó que la parte rusa no comentó esa propuesta, aunque calificó de “constructiva” la conversación con Witkoff.

Retoman contacto tras años

Trump ha mantenido seis conversaciones telefónicas con Putin en lo que va del año, y recientemente declaró que había “muchas posibilidades” de que la reunión ocurriera “muy pronto”.

De concretarse, sería la primera cumbre presencial entre ambos líderes desde 2019, cuando se encontraron en Helsinki. El último encuentro entre Putin y un presidente estadounidense fue con Joe Biden, en 2021, en Ginebra.

