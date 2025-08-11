Muere Miguel Uribe Turbay, precandidato a la presidencia de Colombia

Miguel Uribe, precandidato presidencial de Colombia pierde la vida tras dos meses en estado crítico. / NurPhoto

El precandidato presidencial del partido del Centro Democrático, de Colombia, Miguel Uribe Turbay, falleció este lunes tras una larga agonía en el Centro Médico de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

El político de 39 años, quien fue herido el pasado 7 de junio durante un acto proselitista en un barrio de Bogotá por un joven de 15 años y quien habría quedado en estado crítico por las heridas, y ser intervenido en diversas ocasiones, finalmente perdió la lucha este lunes.

Fue a la 1:56 de este lunes que el senador y precandidato perdió la vida, el director y médico de la Fundación Santa Fe de Bogotá dio a conocer:

“El equipo a cargo del cuidado del señor Uribe Turbay, en todas las áreas de la institución, trabajó incansablemente durante dos meses desde su ingreso, gravemente herido. A pesar de todos los esfuerzos, este es un triste desenlace,<b> </b>por lo cual nos solidarizamos con toda la familia Uribe Turbay en estos momentos de profundo dolor”. —

“La violencia no puede seguir marcando nuestros destinos”, afirmó la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez Mina, en su despedida al Miguel Uribe.

Las despedidas

En redes, su esposa envió un mensaje conmovedor a quien fuera su pareja y padre adoptivo de sus hijas.

La esposa del precandidato Miguel Uribe, María Tarazona le envío un mensaje de despedida. Ampliar

Los culpables

Hasta el día de hoy existen seis detenidos por el atentado al precandidato del partido de Centro Democrático de Colombia que este lunes lo llevó a la muerte.

