Anuncia Sheinbaum 10 acciones en favor de los derechos de las mujeres

Al encabezar en el patio central de Palacio Nacional, la ceremonia “Día Internacional de las Mujeres. Mujeres indígenas y trabajadoras: fuerza, lucha y dignidad”, la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada de las mujeres que conforman su gabinete, así como de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada y representantes de colectivos de mujeres indígenas y afromexicanas, aseguró que a diferencia del “conservadurismo” el movimiento al que pertenece es el único que puede atender a las mujeres.

“En nuestro movimiento, es nuestro movimiento el único, perdón que lo diga pero es verdad que puede atender los derechos de las mujeres porque el conservadurismo piensa que los derechos son mercancías y son privilegios a los que sólo se puede acceder por el mérito personal, eso es condenar a la mujer a seguir en la desigualdad porque cuando no hay derecho a la educación a quien más afecta es a las mujeres porque cuando no hay derecho a la salud, a quien más afecta a las mujeres porque cuando no hay accesos a derechos a quien más afecta es a las mujeres pobres”, reprochó la titular del Ejecutivo Federal.

La presidenta Claudia Sheinbaum, en su intervención, hizo un recuento del significado del 8 de marzo a nivel mundial, recordando la lucha de las mujeres trabajadoras en Nueva York en 1908, quienes fueron reprimidas por exigir mejores condiciones laborales y derechos.

Este año dijo, está dedicado a las mujeres indígenas, para reconocer su papel histórico que ha sido invisibilizado. “Implica replantear la historia desde la mirada de la mujer indígena,” expresó Sheinbaum Pardo.

“Este año lo declaramos como el año de la mujer indígena, de nuestras ancestras, de las mujeres indígenas de hoy, este año nos ayuda a recordar el origen de nuestro origen como mexicanas y la resistencia de los pueblos indígenas, a no perder sus tierras, subculturas, sus lenguas, nos ayuda a colocar la figura femenina como protagonista de un pasado que le ha sido reasignar el lugar a la mujer en el curso de la historia, implica también reivindicar su lugar, implica iniciar un cambio de conciencia en el que nos sentimos orgullosas de nuestro protagonismo y no silenciadas por la sumisión que ha caracterizado la historia de la mujer y en particular de la mujer que vivió esas tierras su legado y las mujeres indígenas y afrodescendientes de hoy”, sentenció la presidenta Sheinbaum.

Antes la titular del Ejecutivo Federal participó en un ritual para dar gracias a los elementos sagrados de la naturaleza en compañía de un grupo de mujeres indígenas quienes le hicieron entrega de un Bastón de Mando.

8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Palacio Nacional https://t.co/gSX8XMmzyG — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 8, 2025

Al participar en la ceremonia, la jefa del Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, destacó la importancia de que la conmemoración de esta fecha sea encabezada por primera vez en la historia por una mujer presidenta.

“La doctora Claudia Sheinbaum ha escrito con dignidad, con valentina, con fuerza, con esperanza, un nuevo capítulo en la historia de este país que jamás podrá ser olvidado”, enfatizó la mandataria local.

Les comparto algunas imágenes de cómo vivimos la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, con nuestra querida presidenta, @Claudiashein. Un día para la memoria histórica del país, porque es la primera vez que una mujer encabeza esta conmemoración, y a partir de su llegada… pic.twitter.com/ykmBKLXk2F — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 8, 2025

Brugada Molina destacó que, a unos meses de haber asumido la presidencia, Claudia Sheinbaum hace a las mujeres sentirse orgullosas porque es una mujer que defiende a las mujeres y que defiende la soberanía nacional, que defiende la economía y que dice que: “Aquí en México no va a pasar ninguna afectación a su soberanía. Así que viva Claudia Sheinbaum, que viva la presidenta de la República, enfatizó.

Hoy acompañamos a nuestra querida presidenta, @Claudiashein, a la ceremonia para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. ¡Es tiempo de mujeres transformadoras! pic.twitter.com/a9fYKJQkQw — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 8, 2025

Por su parte, Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, destacó que la lucha por la equidad ha sido liderada históricamente por mujeres valientes que enfrentan violencia y exclusión, haciendo un llamado a reconocer sus derechos. Además, resaltó que la cartilla de derechos de las mujeres será distribuida en todo el país y traducida a las 68 lenguas indígenas, lo que representa un paso fundamental para la inclusión.

En este marco, la mandataria anunció 10 acciones concretas que su gobierno implementará para garantizar los derechos de las mujeres:

Reconocimiento histórico con la creación de 24 efemérides para destacar a las mujeres en la historia.

Apertura de la Sala de las Mujeres en Palacio Nacional .

en . Distribución de millones de cartillas de derechos de las mujeres en todo el país.

Red de Tejedoras de la Patria , enfocada en fortalecer el trabajo colectivo de las mujeres.

, enfocada en fortalecer el trabajo colectivo de las mujeres. Ampliación de pensiones de bienestar para mujeres de 60 a 64 años.

Construcción de 200 centros de cuidado infantil para madres trabajadoras.

Reconocimiento permanente de mujeres indígenas y afromexicanas.

Prioridad en programas de vivienda para mujeres propietarias.

Garantía de derechos agrarios para 150 mil mujeres.

Consultas y foros para hacer realidad reformas constitucionales que eliminen la violencia y los feminicidios.

Hoy, 8 de marzo, inauguramos en Palacio Nacional la sala “Mujeres en la Historia”; se encuentra en el área abierta al público. Al llegar todas, rescatamos la memoria histórica de nuestras ancestras. pic.twitter.com/4qdqbxEOvn — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 8, 2025

La Cartilla de Derechos de las Mujeres será distribuida en todo el país. Mujeres y hombres debemos conocerla para eliminar la violencia y garantizar la igualdad entre todos. pic.twitter.com/I9QSMe9Vc1 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 8, 2025

Sheinbaum cerró su discurso destacando que su gobierno representa a todas las mujeres del país y enfatizó que la lucha por la igualdad debe ser colectiva. “A la Presidencia de la República llegamos todas las mujeres,” concluyó, mientras el colectivo “Llegamos Todas” interpretaba su pieza musical para cerrar el evento.

“Es tiempo de todas las mujeres de México, pero en especial es tiempo de las mujeres relegadas, de las olvidadas, de las que más necesitan. Por eso decimos por el bien de todos primero las mujeres, por el bien de todos primero las pobres. Y ello significa combatir las condiciones estructurales de la desigualdad. Y avanzamos hacia un país donde ser mujer no sea sinónimo de desigualdad. Así que, porque cuando una mujer avanza no hay hombre que retroceda, cuando una mujer avanza avanzamos todas y avanzamos todos”, finalizó su mensaje.

Entre los invitados especiales las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) afines a la 4T Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa. así como Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor Empresarial.

