Laura Ballesteros llama a diputadas a “romper el pacto” en el caso de Cuauhtémoc Blanco

Este martes se someterá al pleno de la Cámara de Diputados el dictamen que rechazó la solicitud de desafuero a Cuauhtémoc Blanco.

En entrevista para Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar, la diputada por Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, destacó que si todas las legisladoras votan a favor se podrá dar marcha atrás al dictamen que desecha el desafuero.

“Ojalá que mañana esté muy claro para todas las legisladoras: juntas hacemos los 251 votos. El llamado es a que juntas hagamos esto, 251 votos. La invitación es a que rompan el pacto, y el exhorto también es a la mesa directiva”. — indicó Laura Ballesteros

Debe haber sororidad legislativa, señaló, que implica asumir la responsabilidad histórica que tienen hoy enfrente, en “esta legislatura de la paridad”.

Aunque ve firmeza por parte de la mayoría de las diputadas, Laura Ballesteros no descartó las preocupaciones de que el “patriarcado” quiera empezar a presionar a varias de ellas.

“La invitación es muy clara: que rompan el pacto”. — destacó Laura Ballesteros

🚨 Las mujeres de Movimiento Ciudadano hemos sido muy claras en cuanto al caso de C. Blanco.

A las y los legisladores federales no nos corresponde impartir justicia, pero tampoco obstruirla.



Y ante las miles de mujeres víctimas de violencia en nuestro país, y sin justicia ni… pic.twitter.com/NI4aAAuXR5 — Laura Ballesteros Mancilla 🚲💜💪 (@LBallesterosM) March 25, 2025

Agregó que la determinación de si la Fiscalía de Morelos no integró bien el expediente no les corresponde a los legisladores, y que si se echa para atrás el dictamen que desecha el desafuero no quiere decir que estén dando una sentencia en contra de Cuauhtémoc Blanco.

