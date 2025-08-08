Segundo Simulacro Nacional: ¿Cuándo y a qué hora sonará la alerta sísmica?

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que se llevará a cabo el segundo simulacro 2025, el cual contará con un nuevo Sistema de Alertamiento Masivo y la alerta sísmica se enviará a 80 millones de celulares. Este evento no solo conmemora los trágicos sismos de 1985 y 2017, sino que también representa un hito en la evolución de la cultura de protección civil en el país.

Este año, el simulacro introduce una innovación sin precedentes: la activación del Sistema de Alertamiento por Telefonía Celular, que enviará a dispositivos móviles en todo el territorio nacional, sin necesidad de conexión a internet o saldo. Sin embargo, los únicos teléfonos que podrían tener problemas para recibir la alerta son los modelos anteriores a marzo de 2023 no homologados, pero si cuentan con las últimas actualizaciones de sistema operativo deberían de funcionar correctamente.

Este avance tecnológico, impulsado por el Gobierno de México bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, posiciona al país a la par de naciones como Japón y Chile, donde los sistemas de alerta masiva son herramientas clave para salvar vidas.

¿Cómo será el Segundo Simulacro Nacional?

El ejercicio, que simulará un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, busca no solo probar la capacidad de respuesta de las autoridades y la ciudadanía, sino también familiarizar a la población con este nuevo sistema de alertamiento. La hipótesis planteada afectará de manera simulada a estados como Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, Colima, Oaxaca, Morelos, Estado de México, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, donde se activarán tanto las alertas por celular como los altavoces del Sistema de Alerta Sísmica.

¿Cuándo y a qué hora será el Segundo Simulacro Nacional?

La fecha programada para que se lleve a cabo el Segundo Simulacro Nacional será el próximo 19 de septiembre a las 12:00 del día, este día conmemora el 40 aniversario del devastador sismo de 1985, un evento que transformó la manera en que México enfrenta los desastres naturales. Participar en el simulacro es, por tanto, un acto de memoria, pero también de esperanza y preparación para un futuro más seguro.