Brote histórico de chikunguya en China alcanza 7 mil casos; autoridades combaten con drones y amagan con multas

Brote histórico de chikunguña en China alcanza 7 mil casos; autoridades combaten con drones y amagan con multas. / VCG

Con mosquiteros, insecticidas y hasta drones, autoridades en China combaten el virus de chikunguya, que, según reportes, suma más de 7 mil casos en lo que va de la semana. Y aunque parece que los contagios están disminuyendo, expertos de la Universidad de Oxford, citados por AP, apuntan que se trata del brote más grande jamás registrado.

Las intensas lluvias documentadas desde julio han complicado la situación, pues los mosquitos aprovechan el agua estancada para reproducirse. Además, de acuerdo con especialistas de Oxford, el número de casos podría explicarse porque este tipo de mosquito no se había asentado en China continental, lo que significa que gran parte de la población no tenía inmunidad preexistente, facilitando así una propagación más rápida.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué tan peligrosa es la variante “Frankenstein” del COVID? Estos son los síntomas del XFG

Las intensas lluvias documentadas desde julio han complicado la situación en China, pues el chikunguya aprovecha el agua estancada para reproducirse. / NurPhoto Ampliar

Además, el gobierno chino también ha advertido que multará hasta con mil 400 dólares o incluso la suspensión del suministro eléctrico a quienes no vacíen el agua de recipientes exteriores.

En México continúa la campaña contra el dengue. Aunque es un virus distinto, comparte medidas de prevención con el chikunguya, cuyos síntomas suelen ser más intensos.

TE PUEDE INTERESAR: La vacuna rusa contra el cáncer: Estos son los pacientes que recibirán primero la “cura” en 2025 y cómo funciona