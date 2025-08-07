Malísima la carta de Andy López Beltrán, dice Noroña

Gerardo Fernández Noroña calificó la carta de disculpa de Andy por viajar a Japón como "malísima".

En otra de “no me ayudes compadre”, el líder del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dijo que la carta en la que Andrés López Beltrán justifica su viaje a Japón es malísima.

Noroña expresó que se le hace rarísimo que López Beltrán se dirija en esos términos, pues en la misiva Andrés Manuel López Beltrán, asegura que se tomó unas vacaciones por las arduas jornadas de trabajo realizadas al interior de Morena.

También sentenció que alguien lo mandó a espiar, por ello salieron las revelaciones de su salida del país.

“Yo francamente no le veo que sea su estilo. Vamos a esperar a que él diga si esa carta la hizo o no, y ya si él dice que la hizo, entonces opino. De cualquier manera, sea quien sea que la haya hecho, es malísima”, — Refirió el morenista.

Noroña se sorprendió cuando los reporteros de la fuente del Congreso le precisaron que la carta fue publicada en la cuenta de Instagram del hijo del expresidente AMLO.

