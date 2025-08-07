Fernandito fue asesinado con golpes en la cabeza; autoridades no ayudaron a la madre por ser fin de semana o estar de vacaciones: abogada, Fabiola Villa

Luego de que se destapara el caso del asesinato de un menor de 5 años, identificado como Fernando, que presuntamente fue secuestrado y le habrían quitado la vida por un adeudo de mil pesos de la madre, la abogada del caso, Fabiola Villa habló en “Así Las Cosas” con Carlos Zúñiga sobre algunas precisiones sobre el delito, los motivos reales y el contexto en el que se da.

La abogada confirmó que el motivo principal, sí fue un adeudo, sin embargo recalcó, que no se trata de prestamistas, sino de personas que la madre conocía.

“Es el dinero que pide la mamá, pero no eran prestamistas, hay que aclarar eso. Se conocían porque ya habían sido vecinos con anterioridad, ella vivió en esa vecindad, ella tuvo que cambiarse y en el inter del cambio, pues les pide dinero prestado para pagar la otra vivienda y les pide 1000 pesos, y pues como no tenía para pagarles en días posteriores, es que hacen toda esta situación estas personas”.

LA MADRE TIENE UNA DISCAPACIDAD Y NINGUNA INSTITUCIÓN LA AYUDÓ

La abogada Villa contó cómo fue que pasaron los hechos, desde que los hombres se llevaron a Fernando y cómo fue, que ni la policía, ni el municipio ayudaron a la madre, debido a que tiene problemas con el habla y se le dificulta comunicarse con la gente.

“Fueron con mucha violencia hacia la mamá del menor y como tiene una discapacidad, y ella no pudo reaccionar cuando llegaron. La agredieron, le quitan al menor y se lo llevan. Ella obviamente busca ayuda, nadie le hace caso porque no le entienden, acude a uno de los módulos de policía, pero como tiene problemas en el habla, tiene problemas, de lenguaje, es difícil entenderle y en días posteriores va al Palacio Municipal de los Reyes. También la ignoran, va a la misma Fiscalía regional de los Reyes y la mandan a la Fiscalía de Desaparecidos y cuando llega ahí, le dicen que pues están en etapa vacacional, que no se encuentra ningún Ministerio Público; eso es el viernes, el sábado y domingo, pues se queda indefensa porque le dicen que no hay servicio. Hasta que el lunes llega a las instalaciones de acá en La Paz, es cuando la atienden”.

FUERON A BUSCAR A FERNANDITO Y LO ENCONTRARON SIN VIDA

La madre, al conocer a las personas que le arrebataron a su hijo, llevó a la Policía hasta el lugar, donde posiblemente lo tenían, cuando llegaron, esperaron que el niño saliera o gritara, sin embargo, lo único que encontraron fue su cadáver, ya en estado de descomposición.

“Después de que se abre la carpeta, obviamente días después de que pasó lo que pasó en el domicilio, pues ya es una situación de riesgo, ella toma todo el protocolo de actuación y manda a género del municipio y que son policías precisamente pertenecen a la comisaría y van en compañía del DIF para hacer el acompañamiento de la señora, para traerse al menor. Todos pensábamos que en ese momento, o bueno más bien pensaba en ese momento de que Fernandito estaba con vida. Entonces ya cuando le dan acceso al domicilio, le da acceso a la policía de género, empiezan a gritarle a Fernandito, pensando que iba a salir o que iba a llorar o va a gritar, no encuentra nada de esa situación y comienzan a hablar con las personas y ahí ya se sienten más nerviosos y comienzan a tener este olor fétido y en la búsqueda de todo eso, se encuentran en la bolsa donde venía Fernandito”.

Fernandito murió por golpes en la cabeza Ampliar

A Fernandito lo mataron a golpes, al menos eso reveló Fabiola Villa, luego de los primeros exámenes periciales al menor.

“El motivo de la muerte es un trauma craneoencefálico. Esa es la causa, sin embargo, pues las lesiones que presenta el niño, como estaba en descomposición, obviamente nos da a pensar que solamente lo tuvieron dos días con vida y posterior a ello, lo matan”.

La madre tiene discapacidad y cuenta con poca ayuda, tanto del gobierno como de la propia familia

“Fernandito era único hijo, ella cuenta con dos hermanos. Era madre soltera, el papá de Fernandito la embarazó y se fue, como pasa en muchos casos aquí en el Estado de México”.

Por último, la encargada legal del caso dijo que, no la dejaron ver la carpeta de investigación, pero tiene conocimiento que, las tres personas que ya fueron detenidas son por el delito de desaparición y no por homicidio como tendría que ser.

“No me dejaron accesar a la carpeta generaban antes, yo pues le dieron un vistazo los nombramos en la carpeta para que no hubiera ninguna situación y así nos dieron las copias, los generaban se negaban se negaban, comenzamos a juntar gente y a raíz de eso me dan acceso a la carpeta y comenzamos a ver las inconsistencias que presentaba esa carpeta, entonces para empezar, pues no se hace se hace el levantamiento de homicidios por desaparición”.