¿Qué es Amazon Bazaar? La nueva tienda que compite contra Shein y Temu con envíos GRATIS desde un peso

Cuando se trata de vender más, atraer nuevos públicos y ampliar su alcance, lo más lógico es expandirse a otros mercados, aunque pertenezcan al mismo sector. Eso es justo lo que está haciendo Amazon al anunciar a Bazaar, una tienda nueva con productos a precios muy bajos. Y sí, es una estocada contra los gigantes del mercado como Shein y Temu…

¿Qué es Amazon Bazaar?

Bazaar es una nueva sección dentro de la app de Amazon y, a diferencia del Amazon “de siempre”, aquí el chiste está en que ofrece productos similares a los que encuentras en tiendas de importaciones chinas, pero sin necesidad de salir de la plataforma y, obvio, a precios bastante atractivos.

Con categorías como hogar, electrónica, accesorios, deportes, belleza, etc. Esta tienda apunta a usuarios que van por lo práctico, lo barato y lo inmediato. Y con ganchos como que los envíos son gratis a partir de un solo peso de compra. Sí, un peso.

“Sabemos que a nuestros clientes en México les encanta encontrar ofertas increíbles y acceder a las últimas tendencias. Por eso estamos emocionados de presentar Amazon Bazaar, una nueva forma de comprar en nuestra app”, dijo Pedro Huerta, gerente nacional de Amazon México.

¿Por qué esto podría afectar (y mucho) a Shein y Temu?

La cosa cada vez pinta peor para estas empresas, pues hace apenas unos días se publicó en el Diario Oficial de la Federación un ajuste fiscal que cambia por completo las reglas del juego con un incremento del 33.5% en impuestos para importaciones de bajo valor provenientes de países sin tratado comercial con México. ¿Y qué país está entre estos? Exacto: China.

