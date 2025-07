Estrategias para la eficiencia financiera personal: las claves de Liliana Olivares

Gracias a una invitación por parte de Amazon México a la Casa Amazon Prime Day en San Miguel de Allende, Guanajuato en donde asistimos a varias actividades, hubo una que nos llamó mucho la atención, la charla de Liliana Olivares Fundadora de Adulting, una compañía de asesoría personalizada y talleres de finanzas.

Ampliar

Educación financiera

Este no es un tema que se aborde comúnmente en las familias mexicanas. Y Liliana Olivares por medio de su conferencia, compartió su una inspiradora historia personal y las estrategias clave que la llevaron a la eficiencia financiera.

Desde una infancia de clase media en la que sus padres priorizaban la educación sobre los bienes materiales, hasta enfrentar una maternidad temprana y un entorno lleno de desafíos, Liliana descubrió la importancia de tomar las riendas de sus finanzas personales. A través de un camino de deudas, disciplina y autoaprendizaje, desarrolló una metodología práctica que nos compartió para ayudar a otros a mejorar su relación con el dinero.

5 Tips para la eficiencia financiera personal

Liliana Olivares desgloso su estrategia en cinco puntos prácticos que cualquier persona puede implementar para transformar su vida financiera.

1. Presupuesto realista: la regla 50-30-20

Olivares criticó los presupuestos intuitivos y los registros detallados de gastos que a menudo se abandonan. Su propuesta es un sistema de porcentajes mucho más sostenible y efectivo:

50% para gastos básicos: cubre todo lo que necesitas para una vida digna, como vivienda, alimentación, salud y transporte mínimo. Es la base de tu estabilidad.

30% para ahorro: este porcentaje es fundamental para alcanzar tus metas a largo plazo, como comprar una casa o ahorrar para el retiro. Este ahorro debe tener un propósito claro para que sea motivador (ej. “ahorro para mi viaje a la playa”).

20% para lujos y gustos: con este dinero puedes gastar sin culpa en lo que te apetezca, sabiendo que ya cubriste tus necesidades y metas de ahorro. Esto convierte el gasto en un placer consciente, no en una fuente de estrés.

2. El ahorro como un acto de amor propio

El ahorro va más allá de guardar dinero; es un acto de amor propio. Olivares enfatizó que el estrés financiero es superior al estrés por problemas de pareja o de salud, y que vivir con deudas limita nuestro potencial. El ahorro brinda una sensación de paz y empoderamiento que libera la mente. Para que el ahorro sea efectivo, debe tener un objetivo claro y tangible, como un fondo de emergencia que cubra al menos de 3 a 6 meses de gastos fijos. Este es el primer ahorro que se debe construir antes de cualquier otro sueño.

3. Invertir es una necesidad, no un lujo

Liliana subrayó que, en el contexto económico actual, donde la inflación supera el aumento de los ingresos, el simple ahorro no es suficiente. Es crucial invertir todo el dinero para que crezca y no pierda valor con el tiempo. Olivares recomienda diversificar en al menos cinco tipos de inversiones y siempre preguntar por el plazo, la tasa de rendimiento y el nivel de riesgo. La regla de oro es: si una oferta parece demasiado buena para ser verdad, es mejor dudar. La inversión debe darte paz, no estrés.

4. Uso consciente de las deudas

Aunque las deudas tienen mala fama, Liliana Olivares las considera una herramienta útil si se usan correctamente. La clave es que la deuda te acerque a tus metas, no que te aleje de ellas. Para evaluar si una deuda es “fuerte”, Olivares propone una fórmula: si la suma de tus deudas es más del 30% de tus ingresos, debes priorizar pagarlas antes de invertir. Además, siempre que adquieras un crédito, pregunta por el Costo Anual Total (CAT) para asegurarte de que es la opción más conveniente.

5. El retiro: una meta urgente y alcanzable

Finalmente, Liliana hizo un llamado a la acción sobre la planificación del retiro. Como la primera generación en México que no contará con una pensión, es vital tomar el control de su futuro. Una herramienta clave es el Plan Personal para el Retiro (PPR), que ofrece beneficios fiscales y la posibilidad de invertir tu dinero a largo plazo. Ahorrar para el retiro, incluso con una cantidad pequeña, es un compromiso que se debe asumir lo más pronto posible para asegurar un futuro sin preocupaciones.

Ampliar

Sin duda la conferencia de Liliana Olivares es un recordatorio poderoso de que la educación financiera es un viaje personal, heredado a menudo con la ignorancia de nuestros padres, pero que podemos transformar con disciplina y conocimiento. Su historia con Adulting es la prueba de que un cambio de mentalidad, seguido de acciones estratégicas, puede llevarnos a una vida de abundancia y libertad financiera.