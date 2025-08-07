Gobierno de México anuncia alerta sísmica a nivel nacional

A nivel nacional llegará la alerta por medio de un mensaje. / sarayut Thaneerat

El Gobierno de México activará la alerta sísmica nacional vía celular como parte del Segundo Simulacro Nacional 2025, que se realizará el 19 de septiembre a las 12:00 horas.

Simulacro Nacional 2025 incluirá alerta por sismo de magnitud 8.1

El ejercicio simulará un sismo de magnitud 8.1, con epicentro hipotético en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y afectaciones proyectadas en entidades como Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca y Tlaxcala.

📢 ¡Este 19 de septiembre haremos historia!



En el #SegundoSimulacroNacional2025 se activará por primera vez en todo México el Sistema de Alertamiento por Telefonía Celular ⚠️📱.

Podrás recibir un mensaje directo en tu celular.



🕛 12:00 h (hora centro)

📲 Regístrate:… pic.twitter.com/vGvltQouwI — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) August 7, 2025

Esta activación permitirá alertar a millones de personas con base en la ubicación geográfica de sus dispositivos móviles, fortaleciendo la cultura de la prevención ante desastres.

Alertas en celular funcionarán sin saldo ni conexión a internet

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que se trabajó en conjunto con las principales compañías de telefonía móvil para garantizar el funcionamiento de esta nueva herramienta.

La alerta podrá utilizarse no solo para sismos, sino también ante huracanes, incendios forestales u otras emergencias que representen un riesgo generalizado para la población.

Se aclaró que no es necesario tener saldo o conexión a internet, únicamente que el teléfono tenga batería y sea compatible con el sistema de alertamiento, para que el mensaje llegue en cualquiera de los 32 estados del país en caso de emergencia.

