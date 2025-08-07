Baja inflación anual en julio en un 3.51%, reporta INEGI

La inflación hila dos meses consecutivos a la baja. / Javier Ghersi

Durante julio de 2025, la INFLACIÓN EN MÉXICO se ubicó en 3.51 por ciento a tasa anual, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El organismo detalló que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) alcanzó un nivel de 140.780, con un incremento mensual de 0.27 por ciento. En comparación, durante julio de 2024 la inflación mensual fue de 1.05% y la anual de 5.57%.

Inflación subyacente y productos más caros

El índice de precios subyacente, que excluye bienes con alta volatilidad, aumentó 0.31 por ciento respecto al mes anterior. Dentro de este:

Las mercancías subieron 0.22%

subieron 0.22% Los servicios aumentaron 0.39%

Por su parte, el índice no subyacente creció 0.13% mensual, impulsado por el alza de precios en:

Productos agropecuarios

Energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno

Los productos con mayor incidencia al alza en los precios fueron:Huevo, vivienda propia, comida en fondas, taquerías y transporte aéreo. En contraste, bajaron los precios del pollo, uva, aguacate y jitomate.

Canasta de consumo mínimo

El Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo (IPCCCM) subió 0.23% mensual y 3.60% anual. En julio de 2024, este indicador aumentó 1.22% mensual y 5.60% anual.

El INEGI recordó que los precios al consumidor cerraron 2024 con una inflación de 4.21%, por debajo de lo proyectado por analistas.