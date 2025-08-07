Por tormenta tropical Ivo, Fuerzas Armadas activan Plan Marina y DN-III

La Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pusieron en marcha un operativo de seguridad y vigilancia en apoyo a la población afectada directa o indirectamente por el paso de la tormenta tropical Ivo.

Aunque se espera que el fenómeno mantenga un desplazamiento paralelo a las costas y no toque tierra, las lluvias intensas y las rachas de viento ya se sienten en comunidades de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y, durante el fin de semana, en Cabo San Lucas.

Lluvias, vientos y oleaje en cinco estados

De acuerdo con la Conagua, se pronostican lluvias torrenciales, oleaje de más de tres metros y ráfagas de viento de 50 a 75 km/h en las zonas costeras de los cinco estados mencionados.

Las fuerzas federales se mantienen atentas a posibles inundaciones o desbordamientos de ríos, con vigilancia activa por parte de los tres niveles de gobierno.

Se activa el Plan Marina y DN-III-E

Ante la alerta, fue activada la fase de prevención del Plan Marina y el Plan DN-III-E, en los municipios con mayor riesgo. El despliegue incluye:

Cocinas móviles

Servicios médicos

Resguardo de viviendas

Patrullajes aéreos y terrestres

Vehículos anfibios

En total, se movilizaron 1,400 elementos, además de vehículos, aeronaves y buques de la Marina para auxiliar a la población, en caso de que aumenten las lluvias o se presenten emergencias mayores.