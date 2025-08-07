Por tormenta tropical Ivo, Fuerzas Armadas activan Plan Marina y DN-III
Ivo provocará lluvias torrenciales y fuertes vientos en cinco estados.
La Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pusieron en marcha un operativo de seguridad y vigilancia en apoyo a la población afectada directa o indirectamente por el paso de la tormenta tropical Ivo.
Aunque se espera que el fenómeno mantenga un desplazamiento paralelo a las costas y no toque tierra, las lluvias intensas y las rachas de viento ya se sienten en comunidades de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y, durante el fin de semana, en Cabo San Lucas.
Lluvias, vientos y oleaje en cinco estados
De acuerdo con la Conagua, se pronostican lluvias torrenciales, oleaje de más de tres metros y ráfagas de viento de 50 a 75 km/h en las zonas costeras de los cinco estados mencionados.
Las fuerzas federales se mantienen atentas a posibles inundaciones o desbordamientos de ríos, con vigilancia activa por parte de los tres niveles de gobierno.
Se activa el Plan Marina y DN-III-E
Ante la alerta, fue activada la fase de prevención del Plan Marina y el Plan DN-III-E, en los municipios con mayor riesgo. El despliegue incluye:
- Cocinas móviles
- Servicios médicos
- Resguardo de viviendas
- Patrullajes aéreos y terrestres
- Vehículos anfibios
En total, se movilizaron 1,400 elementos, además de vehículos, aeronaves y buques de la Marina para auxiliar a la población, en caso de que aumenten las lluvias o se presenten emergencias mayores.