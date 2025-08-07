;

  • 07 AGO 2025, Actualizado 20:30

Por tormenta tropical Ivo, Fuerzas Armadas activan Plan Marina y DN-III

Ivo provocará lluvias torrenciales y fuertes vientos en cinco estados.

Tormenta tropical Ivo mantiene su desplazamiento paralelo a las costas FOTO: CARLOS CARBAJAL/CUARTOSCURO.COM

Tormenta tropical Ivo mantiene su desplazamiento paralelo a las costas FOTO: CARLOS CARBAJAL/CUARTOSCURO.COM

Víctor Sandoval Hernández

La Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pusieron en marcha un operativo de seguridad y vigilancia en apoyo a la población afectada directa o indirectamente por el paso de la tormenta tropical Ivo.

Aunque se espera que el fenómeno mantenga un desplazamiento paralelo a las costas y no toque tierra, las lluvias intensas y las rachas de viento ya se sienten en comunidades de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y, durante el fin de semana, en Cabo San Lucas.

Lluvias, vientos y oleaje en cinco estados

De acuerdo con la Conagua, se pronostican lluvias torrenciales, oleaje de más de tres metros y ráfagas de viento de 50 a 75 km/h en las zonas costeras de los cinco estados mencionados.

Las fuerzas federales se mantienen atentas a posibles inundaciones o desbordamientos de ríos, con vigilancia activa por parte de los tres niveles de gobierno.

Se activa el Plan Marina y DN-III-E

Ante la alerta, fue activada la fase de prevención del Plan Marina y el Plan DN-III-E, en los municipios con mayor riesgo. El despliegue incluye:

  • Cocinas móviles
  • Servicios médicos
  • Resguardo de viviendas
  • Patrullajes aéreos y terrestres
  • Vehículos anfibios

En total, se movilizaron 1,400 elementos, además de vehículos, aeronaves y buques de la Marina para auxiliar a la población, en caso de que aumenten las lluvias o se presenten emergencias mayores.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad