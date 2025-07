Marchan por pagos y derechos trabajadores transferidos al IMSS-Bienestar

Este martes trabajadores del sector Salud marcharon por calles tanto en la Ciudad de México, como el Estado de México, para exigir el pago inmediato de los bonos extraordinarios de salud y canasta básica a todo el personal transferido al IMSS-Bienestar; así como medicamentos, insumos e infraestructura para el desarrollo de sus funciones con dignidad, respeto pleno a la estabilidad laboral y la reinstalación del personal de contrato despedido de forma injustificada.

Así lo dio a conocer en entrevista el vicepresidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Domingo Ortuño Maldonado:

“No estamos pidiendo nada extraordinario, simplemente que nos paguen lo que nos deben por lo ya devengado, por los compromisos firmados y que nos provean de lo necesario para poder atender a nuestros pacientes. Ojo, no estamos pidiendo nada extraordinario, ni un solo peso que no sea obligación del Gobierno Federal, de la Secretaría de Salud y de, en este caso, del gobierno del Estado de México que nos deben de cubrir, porque así se firmaron los compromisos con el Gobierno Federal. Hoy se quejan de que el gobierno federal se trajo todos los recursos, eso debieron de haberlo visto los gobernadores y las gobernadoras que se adhirieron al índice del Estado sin antes leer”.

Además, los inconformes demandaron se dictaminen las plazas detenidas, la basificación inmediata del personal de contrato, el respeto absoluto a las condiciones generales de trabajo, y un alto total al hostigamiento y abuso laboral por parte de las autoridades.

Los manifestantes avanzaron por Insurgentes Sur y luego por Avenida Revolución hasta la sede del IMSS-Bienestar, en calles de la colonia Guadalupe Inn, donde su líder, Domingo Ortuño Maldonado, dejó patente el malestar de los trabajadores, en especial de los procedentes del Estado de México.

“Estos problemas se han venido agravando si no contamos con lo más necesario para la atención de los pacientes como me están escuchando. Pero aparte de todo eso, tenemos que soportar autoridades que desconocen totalmente el lugar donde están sentadas, como es el caso de la secretaria de Salud del Estado de México, que está más ocupada, no preocupada, ocupada en andar poniendo a través de las redes sociales a consideración de los trabajadores y de la ciudadanía qué nombre ponerle a su gatita”.

